Como é um abraço do homem que te ama de verdade: assim você reconhecerá se o seu parceiro tem um amor verdadeiro

Sentir-se protegida quando a pessoa que te ama te abraça, é uma sensação tão prazerosa como o orgasmo no sexo e pode parecer muito forte aos olhos dos leitores, mas é tão verdade que muitos concordarão com o que é dito neste texto.

No amor, as demonstrações de afeto têm sua valorização, o beijo, as carícias, os gestos, os olhares, mas o abraço é algo que vai além, é outro nível que faz com que tudo ao redor desapareça e você se funda com a outra pessoa.

Os especialistas afirmam que quando um homem está apaixonado, suas pupilas dilatam, ele sorri de forma exagerada mas natural, tenta ter contato físico com você, demonstra entusiasmo, olha fixamente nos seus olhos e muito mais.

E é que também dizem que existem diferentes significados dependendo de onde te beija; se te beija na testa, significa que está completamente apaixonado e quer te proteger; se te beija no nariz, significa que é empático e sensível com você; se te beija as mãos, indica que te respeita.

Mas quando ele abraça, como podemos detectar que esse homem está apaixonado? O abraço é esse gesto que pode dizer tudo.

Abraço com força

Quando um homem te abraça fracamente, significa que ele está fazendo isso sem ânimo. Os homens tendem a abraçar com muita força não apenas para demonstrar seu poder, mas também seu afeto, especialmente quando estão apaixonados.

Quanto mais forte ele te abraçar, mais reais são os seus sentimentos por ti; significa que ele quer te proteger de tudo e de todos.

Abraço duradouro

Os abraços que não carregam emoções implícitas têm pouca duração; são quase como um gesto de ‘olá' e ‘adeus’ que não carregam carga sentimental envolvida.

Por outro lado, um homem apaixonado lhe dará um abraço lento, pois ele tentará aproveitar ao máximo a proximidade que está tendo com você de uma forma respeitosa.

Sempre tentará te ter nos seus braços pelo maior tempo possível.

Abraço espontâneo

Não precisa ser uma data especial para te abraçar com força; para um homem apaixonado, os abraços são demonstrações de afeto que devem ser dados diariamente com o objetivo de fazer você se sentir amada e protegida, além de querer se sentir próximo de você.

Abraço acompanhado de um olhar

Depois de te abraçar lentamente e com força, um homem apaixonado fixará os olhos em você por alguns segundos para complementar esse gesto de amor.

É um sinal de que seus sentimentos são puros, honestos e confiáveis.