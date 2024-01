As previsões do tarot que chegam para Leão, Virgem, Libra e Escorpião nesta sexta, 19 de janeiro.

Leão

Você obteve a carta “A Estrela” no horóscopo do tarot, o que significa que deve aproveitar a oportunidade que a vida lhe oferece neste momento para alcançar o sucesso. Você deve se dedicar a tudo o que deseja fazer e deixar de lado as festas e os vícios, pois há tempo para tudo. Comece a analisar bem o que você quer na sua vida e expurgar amizades e amores que não eram para você, lembre-se que seu signo é fogo.

Virgem

No horóscopo do tarot você obteve a carta “Lua”, o que implica que você deve romper com tudo que te machucou no passado, principalmente com aquelas amizades que não eram para você e apenas tiraram energia positiva. Esta carta, junto com o seu signo, indica a grandeza que você tem como ser humano, portanto não terá limites no que deseja fazer e qualquer questão jurídica que tenha pendente poderá resolver com sucesso.

Libra

Se você está em um relacionamento, viverá um fim de semana cheio de emoções, receberá uma proposta de casamento. Os solteiros encontrarão um amor do passado que lhes pede uma segunda chance. Você conhecerá alguém de Aquário ou Gêmeos com quem iniciará um novo relacionamento. Você terá a oportunidade de melhorar sua situação financeira com um aumento salarial.

Escorpião

“Temperança” é a sua carta de tarot, representa equilíbrio, harmonia e paz, portanto você está prestes a vivenciar um período de equilíbrio e harmonia, será um bom momento para refletir sobre seus objetivos e tomar decisões importantes para sua vida. Final de semana cheio de amor e romance, vocês fortalecerão seu relacionamento e planejarão o futuro de convivência. Os solteiros poderiam encontrar uma pessoa compatível com quem iniciar um novo relacionamento.

Com informações da revista Nueva Mujer