As mensagens do tarot que chegam para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes nesta sexta, 19 de janeiro.

Sagitário

A carta “Justiça” indica que você está prestes a vivenciar equilíbrio e harmonia, portanto será um bom momento para refletir sobre seus objetivos, mas você deve ser imparcial e justo em seus julgamentos. Você não deve se deixar levar pelas suas emoções, mas deve basear suas decisões em fatos.

Capricórnio

No seu Horóscopo você tem a carta “Roda da Fortuna”, o que significa que você está no momento ideal para trocar de emprego por um melhor e voltar a estudar sua carreira. Esta carta indica que entrará em sua vida um amor muito sincero e ardente, tente estar pronto para se apaixonar. Você está passando por uma fase de progresso em sua vida com muito crescimento profissional, aproveite a boa fase.

Aquário

O fim de semana vem com boas notícias, a carta do “Imperador” representa poder e autoridade, você terá oportunidade de crescimento na carreira, sendo até possível que lhe seja atribuído um novo projeto ou que lhe seja oferecida uma promoção. Este é o momento ideal para você colocar em prática suas habilidades e provar seu valor, não tenha medo de assumir novos desafios profissionais.

Peixes

Organize melhor o seu tempo para não deixar de lado sua família e amigos. O fim de semana chega com um aviso, a carta do “O Eremita” diz que você deve cuidar da sua saúde mental e física, pois você está sentindo muita pressão no trabalho e na vida pessoal, por isso é importante que você faça uma pausa. hora de relaxar e descontrair. Se você é solteiro, pode se sentir um pouco deprimido ou desmotivado, é importante que não desanime e continue em busca do amor.

