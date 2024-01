5 designs de unhas que sairão de moda em 2024; é hora de deixá-los para trás

Com a chegada de 2024, também veio uma série de importantes mudanças no mundo do nail art. Neste ano, as unhas se reinventarão deixando para trás modas para dar lugar a novas trends.

Portanto, algumas manicures que foram favoritas de muitas por anos serão esquecidas e será melhor não usá-las novamente se quisermos estar atualizadas com as tendências em termos de beleza.

As unhas que estarão fora em 2024

Se não quiser ficar para trás, continue lendo para conhecer cinco estilos de unhas que estarão fora de moda durante este ano, para que os evite e se atreva a experimentar os estilos mais inovadores.

Manicure com brilhos em uma unha

A manicure com brilho em apenas uma unha foi muito popular há algum tempo, mas sua fama diminuiu nos últimos anos. Em 2024, ela será completamente coisa do passado e o brilho será usado de forma diferente.

Agora, o glitter deve ser aplicado em todas as unhas, seja na base ou na ponta, preferencialmente com um efeito esfumado para obter um resultado mais discreto e elegante.