Tranças pancake: o que são e como fazer o penteado mais elegante de 2024?

O 2024 chegou com tudo em termos de moda e beleza e os cortes de cabelo e penteados estão cada vez mais simples, mas muito criativos.

Entre esses penteados simples que as mulheres com cabelos longos têm milhares de opções estão as tranças, mas há uma em particular que será tendência durante todo o ano, a pancake.

A trança pancake é um truque simples que permite que o penteado pareça volumoso e chamativo, e aqui mostramos como alcançá-lo em seu cabelo Rapunzel.

O que é uma trança pancake?

Trata-se de uma técnica simples para dar volume ao penteado com mínimo esforço e máximo efeito. Seja uma trança espinha de peixe, uma trança francesa ou uma coroa holandesa, graças ao pancake até mesmo o cabelo fino pode adquirir um toque boho engenhoso ou uma aparência volumosa e larga em um piscar de olhos.

De acordo com a revista ‘Glamour’, qualquer trança pode adquirir a textura fofa de uma panqueca, daí o seu nome.

Como fazer uma trança pancake

Adicione um pouco de spray texturizador ao seu cabelo para torná-lo mais maleável.

Trance o seu cabelo ao seu gosto. Em várias seções, em um meio-preso, com trança de raiz, uma mini, de espinha de peixe.

Prenda a extremidade da trança com um elástico de cabelo.

Uma vez que você terminar de trançar, comece a separar suavemente o cabelo na borda externa das seções da trança. Solte uma a uma as mechas para que fiquem o menos apertadas possível. É melhor começar de baixo e subir com cuidado para não desfazer completamente.

Fixe bem o visual trançado e separado com laquê.

As tranças pancake estão em tendência

Trança de espinha de peixe com volume extra

Trança espinha de peixe bagunçada com cabelo meio preso

Trança de espiga em coroa holandesa

A trança Frozen com efeito pancake

Trança de espiga extra

Trança bagunçada

Trança larga e amarrada