Ser Coquete: uma tendência nas redes sociais que rejuvenesce as mulheres

Uma nova tendência se apresenta de forma imponente nas redes sociais. Plataformas como TikTok, X (anteriormente chamado de Twitter) e Instagram mostram postagens de mulheres seguindo o movimento ‘Ser Coquete’.

Portanto, vamos explicar do que se trata essa tendência que continua ganhando terreno com bilhões de visualizações nas plataformas digitais, de acordo com os números fornecidos pelo site Soy Carmín.

‘Ser Coquete’, em linhas gerais, é se vestir na moda com roupas leves, simples e muito femininas, quase como um estilo infantil. Essas roupas, segundo especialistas em moda, rejuvenescem e refrescam o estilo das mulheres com mais de 30 ou 40 anos.

Em detalhes, o termo coquete, que significa charmosa, refere-se a um estilo de moda e atitude que enfatiza a feminilidade e a delicadeza, explicam as especialistas.

Cada outfit deve ter as seguintes características:

Cores pastel: o rosa é a cor mais popular, mas também são usadas outras cores pastel como o azul celeste, o verde menta e o amarelo pálido. Roupas delicadas: a renda, as flores e os babados são elementos comuns no estilo coquete.

Acessórios femininos: os laços, as pérolas e os chapéus são acessórios populares para completar o look coquete. Atitude: o estilo coquete é mais do que apenas roupas e acessórios. Também se trata de uma atitude de confiança e segurança em si mesma.

As pessoas que seguem o estilo coquete geralmente são mulheres, mas também há homens que o adotam. O estilo é uma forma de expressar a própria feminilidade ou masculinidade de maneira elegante e sofisticada.

O estilo coquete tem sido popular no passado, mas voltou a ressurgir nos últimos anos. Isso se deve em parte à influência das redes sociais, onde as pessoas compartilham seus looks coquetes com o mundo.