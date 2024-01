O que significa ouvir móveis sendo arrastados no teto? As razões por trás desse barulho

A maioria das pessoas, especialmente aquelas que vivem em prédios, já se incomodaram ao ouvir alguém arrastando móveis acima do teto no meio da noite.

Em um ponto, chegamos a pensar que os vizinhos sofrem de insônia e decidiram modificar a distribuição de sua casa, movendo cadeiras, vitrines, mesas e outros sem nos considerar em nada.

No dia seguinte, quando perguntamos se eles estavam trocando os móveis de lugar, eles costumam negar. Isso nos deixa estupefatos e, como acontece várias vezes ao ano, começamos a acreditar em fantasmas.

No entanto, esses e outros ruídos no teto que ressoam no seu apartamento têm algumas explicações mais razoáveis que pouco têm a ver com os inquilinos ou seres do além.

O significado por trás de ouvir o arrastar de móveis no teto

A verdade está na infraestrutura do imóvel; especialmente se for um prédio com mais de dez anos. A fonte dos sons pode variar de tubulações a contração de materiais.

Além disso, a acústica dos apartamentos não é projetada para isolar os sons do teto. Em entrevista ao ‘The Sunday Times’ (via Home & Decor Singapore), engenheiros explicaram o fenômeno.

Chong Kee Sen, membro da Instituição de Engenheiros de Singapura, afirmou na palestra que os sons podem ser amplificados ou modificados de acordo com o meio que transporta as ondas sonoras.

"O som que ouvimos ao viajar através da laje do piso acima de nós não significa necessariamente que o som tenha se originado diretamente acima de nós", apontou.

"O som poderia ter se originado em outro lugar e ser ouvido enquanto viaja horizontal ou verticalmente através do piso acima de nossas cabeças", observou.

O topógrafo de edifícios Crispin Casimir lançou luz sobre o assunto ao expor que as estruturas de concreto armado "são muito eficientes para permitir a transmissão de ruído".

"O som também pode viajar através das janelas abertas", acrescentou. Da mesma forma, o diretor da empresa de engenharia Vertes Technologies, Chiam Soon Kiam, deu uma explicação semelhante.

"Os apartamentos estão construídos numa única estrutura e, portanto, o som pode viajar através da estrutura a partir de algumas unidades acima, abaixo ou ao lado...", disse.

Além disso, ele destacou que "o som aéreo pode ser transmitido através de janelas, portas, aberturas ou espaços de circulação". Em outras ocasiões, os ruídos ouvidos durante a noite podem ser devido à expansão ou contração de materiais.

"Por exemplo, se tubos de aço ou plástico fossem conectados ou montados na parede ou no chão, os movimentos diferenciais podem produzir um ruído que depois poderia se propagar pelo chão ou pela parede, e poderia ser ouvido mais longe da fonte", destacou Chong.

"Os apartamentos estão construídos numa única estrutura e, portanto, o som pode viajar através da estrutura", explicou Chiam Soon Kiam ao 'The Sunday Times' | (Pexels)

O político singapurense Baey Yam Keng juntou-se à explicação de um caso em seu país. "Havia um vizinho reclamando que outros estavam fazendo barulho, mas descobrimos que era um cano de água".

"Ele se movia ligeiramente quando alguém abria a torneira. Parecia como se os móveis estivessem se movendo. Uma vez que o encanador consertou o encanamento, o barulho parou", contou.

Alguns ruídos podem ser difíceis de rastrear, mas a Dra. Lily Neo comentou que às vezes nossa percepção dos sons "também está relacionada com nosso estado psicoemocional".

"À noite, os ruídos parecem mais agudos, especialmente quando você está sozinho e sem outras distrações. É nesse momento que as pessoas se concentram mais em seus próprios pensamentos...", expôs.

O político Zaqy Mohamad concordou com sua opinião. "Durante o dia há ruído ambiental, enquanto que durante a noite os sons se tornam mais perceptíveis", considerou.

Outra explicação...

Agora, em sua coluna para o jornal catalão ‘Ara’, o escritor espanhol Fernando Trias de Bes refletiu sobre isso e deu sua explicação sobre o barulho de móveis sendo arrastados que ouvimos à noite.

"A explicação é que ouvimos mover móveis quando sabemos que temos que enfrentar mudanças em nossa vida. Uma mudança de trabalho, de orientação profissional, de parceiro, de cidade, de estilo de vida", escreveu.

"Muitas vezes mudamos de vida sem mudar de apartamento. A mente está inquieta e um pequeno movimento da cadeira do vizinho ao levantar-se da mesa nos parece o movimento de um guarda-roupa gigante. Ou apenas varrem e parece que arrastam camas", acrescentou.

"É a nossa mente, sujeita a distorções de percepção de acordo com nossos pensamentos, nossas preocupações. A partir de agora, quando ouvir móveis se movendo à noite, não se pergunte 'o que diabos eles estão fazendo?', mas sim 'o que diabos estou fazendo?'", aconselhou.