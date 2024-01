Porções na praia, picolés a cada esquina, sonecas à tarde, drinks à noite, cafés da manhã de hotel, dormir até tarde e esquecer que dia da semana é hoje. Essas e outras situações comuns nas férias provocam brilho nos olhos, água na boca e, no fim do mês, o medo do reencontro com a balança. Será possível conciliar a curtição das férias de forma livre sem ter como consequência o reganho de peso?

Natalia Barros, Nutricionista Mestre em Ciências pela UNIFESP e fundadora da NB Clinic, garante que seguindo algumas condutas e, sobretudo, se mantendo presente durante as escolhas, é possível encarar a balança sem surpresas no pós-férias.

Ela compreende que a mudança de rotina estimula novas escolhas, muitas vezes, impulsivas, e que aí reside o primeiro ponto de atenção: “Uma das causas principais do reganho de peso nessa época é o aumento das escolhas alimentares indulgentes, muitas vezes mais calóricas, que estão frequentemente disponíveis durante eventos festivos e celebrações”, observa ela.

Além disso, Natalia lembra da redução da atividade física, comum nesses períodos: “À medida que as pessoas tendem a se envolver mais em momentos de relaxamento e menos em exercícios regulares, essa quebra de rotina, incluindo nos horários de refeições e na prática de exercícios, pode contribuir para escolhas menos saudáveis”, avalia a especialista.

Nutricionista conta o segredo para não engordar nas férias de verão

Sem falar nas festividades e encontros sociais, que envolvem uma abundância de alimentos diferentes, que podem levar ao consumo excessivo de calorias. “O controle de porções pode se tornar mais desafiador em ambientes festivos. Em alguns casos, a preocupação com a saúde pode ser relegada em prol do prazer imediato”, provoca a nutricionista, que reúne, abaixo, dicas valiosas e possíveis para quem não quer surpresas na volta à realidade:

1. Equilíbrio nas Escolhas Alimentares: Desfrute das delícias das férias, mas mantenha um equilíbrio nas escolhas alimentares. Priorize alimentos frescos, como frutas e vegetais, e limite o consumo de alimentos altamente calóricos.

2. Atividades Físicas Divertidas: Incorpore atividades físicas divertidas às suas férias. Caminhe pela praia, faça trilhas, nade ou participe de esportes ao ar livre. Manter-se ativo contribui para o equilíbrio energético.

3. Controle de porções: Esteja ciente das porções durante as refeições. Evite excessos, controlando as porções e compartilhando pratos, especialmente se estiver experimentando a culinária local.

4. Hidratação Constante: Mantenha a boa hidratação ao longo do dia, principalmente em climas quentes. A hidratação adequada pode ajudar a controlar a sensação de fome e a evitar escolhas alimentares impulsivas.

5. Planejamento Antecipado: Planeje suas refeições e lanches. Ter opções saudáveis à disposição, como frutas, nozes ou lanches proteicos, pode evitar decisões alimentares impulsivas.

“Lembre-se de que as férias são um momento para relaxar e aproveitar, então permita-se desfrutar das experiências culinárias, mas com moderação. Encontrar um equilíbrio entre o prazer das férias e a manutenção de hábitos saudáveis é a chave para evitar o reganho de peso”, finaliza Natalia.