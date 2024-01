Nespresso lança jaqueta confeccionada com cápsulas recicladas

Em uma parceria inovadora com a Mammut, líder em artigos esportivos, e a HeiQ, pioneira em inovação têxtil, a Nespresso está revolucionando o destino de suas cápsulas de café usadas. O resultado desse esforço conjunto é a Extraordinary Jacket, uma peça ideal para entusiastas de atividades ao ar livre durante o inverno, combinando estilo, conforto e sustentabilidade.

Tecnologia sustentável e desempenho aprimorado

A Extraordinary Jacket incorpora uma abordagem única ao reutilizar parte do alumínio das cápsulas de café Nespresso. Esse material é transformado em um tecido especial que reflete a radiação de calor do corpo nas camadas de isolamento da jaqueta. Com a tecnologia HeiQ XReflex 3D e o isolamento superleve Ajungilak®, desenvolvido pela Mammut, a jaqueta oferece um equilíbrio notável entre retenção de calor eficiente e leveza, sendo 20% mais eficaz do que jaquetas similares.

Edição limitada para atividades ao ar livre

Extraordinay Jacket foi cocriada por Mammut e HeiQ e comprova que a moda pode ser sustentável

A Extraordinary Jacket está disponível em edição limitada nos modelos feminino e masculino. É a escolha perfeita para aqueles que praticam corridas, caminhadas, trilhas, escaladas e outras atividades em ambientes abertos ou na natureza. As opções de cores, Cosi e Ristretto, são inspiradas nos cafés exclusivos da marca.

Café sustentável, economia circular

Além da inovação na moda, a Nespresso reforça seu compromisso com a sustentabilidade por meio de programas eficazes. O programa de logística reversa garante que 100% dos consumidores brasileiros tenham acesso a pontos de coleta de cápsulas. Essas cápsulas são enviadas a centros de reciclagem, onde o alumínio é separado do pó e transformado em matéria-prima para a confecção de novos objetos, como jaquetas, relógios e enfeites para árvores de Natal.

Café com propósito: NespressoHortas e Projeto re-love

A borra de café das cápsulas tem um destino especial no programa NespressoHortas, contribuindo para a compostagem e servindo como adubo para hortas orgânicas. Os alimentos cultivados são destinados a famílias em situação de vulnerabilidade social, promovendo a segurança alimentar. Além disso, as máquinas de café da Nespresso são projetadas para uma vida útil mais longa. Após o uso, elas podem integrar o projeto re-love, oferecendo assistência técnica e sendo reformadas, contribuindo para a redução de resíduos e fechando o ciclo da circularidade.

