Mechas balayage: as 10 tendências mais rejuvenescedoras para mulheres morenas

Mechas balayage: as 10 tendências mais rejuvenescedoras para as mulheres morenas As morenas com mechas balayage ficam espetaculares (Foto: Pinterest)

As mechas balayage continuarão sendo uma das técnicas de coloração de cabelo mais procuradas em 2024, devido às suas múltiplas vantagens, incluindo o fato de não danificar o cabelo e permitir uma mudança de visual evidente sem a necessidade de comprometer todo o comprimento do cabelo e com uma manutenção muito confortável.

Elas se adaptam muito bem aos cabelos escuros, especialmente as mechas balayage mel, das quais mostramos as que serão tendência este ano.

Mechas balayage mel em cabelo castanho escuro

Este tom de mecha loiro quente se encaixa perfeitamente com castanhos escuros da gama de chocolate ao leite. Trata-se de um balayage que combina com o clareamento das mechas da frente do cabelo para dar mais luz ao rosto, mantendo a base natural com um suave esfumado.

Mechas balayage mel e doce de leite

Um ponto mais claro é a mecha castanha cor doce de leite que se ilumina em pontos estratégicos com reflexos em tom de mel que servem para realçar os traços mais favorecedores do rosto. Tudo isso, mantendo a cor da base na altura da raiz para uma manutenção mais espaçada.

Mechas balayage mel em cabelo cacheado

A técnica para aplicar esse tipo de mecha em cabelos cacheados é chamada curlyage e consiste em recriar à mão livre o brilho natural do cabelo com pontos estratégicos de luz no cacho. Trata-se de uma base chocolate com mechas em tom de mel, cujo resultado o estilista batizou de caramel milk.

Mechas balayage mel em cabelo curto

As mechas balayage em cabelos curtos são feitas com um acabamento muito mais suave devido à própria limitação do comprimento do cabelo.

Mechas balayage mel loiras

Os tons de mel são ideais para criar dimensão em cabelos loiros, especialmente os longos, que correm o risco de parecerem mais planos e monótonos. Isso é alcançado com um tom que proporciona profundidade e permite realçar outras mechas mais iluminadas, criando o efeito de uma melena tridimensional.

Mechas balayage mel em cabelo loiro escuro

As mechas mel também são perfeitas para iluminar e dar dimensão a um cabelo loiro escuro, com um resultado muito integrado e natural.

Mechas balayage mel em cabelos pretos

Este visual com base em tom de chocolate negro demonstra que os tons de mel são ideais para iluminar estrategicamente e com um acabamento muito natural esse tipo de cabelo escuro.

Mechas suaves de mel balayage

O próprio efeito esfumado da técnica de balayage permite criar um degradê muito natural que preserva a cor de base enquanto ilumina principalmente as pontas.

Mechas balayage mel em castanho acobreado

As mechas castanhas quentes também combinam muito bem com o toque quente das balayage mel.

Mechas balayage mel caramelo rosa

Esta mecha é iluminada com uma mistura de toques quentes em tons de avelã, mel e caramelo que se fundem perfeitamente com a base escura, obtendo um suave desvanecimento que parece muito natural e permite uma manutenção mais espaçada.