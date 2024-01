Já viu ‘Lift: roubo nas alturas’? O diretor explica detalhes do final do filme

A Netflix lançou em 12 de janeiro o filme de ação original ‘‘Lift: roubo nas alturas’, estrelado por Kevin Hart e dirigido por F. Gary Gray, com um elenco de estrelas de primeira linha.

O filme é o terceiro sobre um assalto que o cineasta dirigiu em sua carreira. No entanto, o roubo neste é o mais ambicioso, sem dúvida, porque os ladrões devem perpetrá-lo em um avião em voo.

“Desde que foram feitos ‘Set It Off’ e ‘The Italian Job’, a tecnologia criminal e policial melhorou significativamente”, explicou o renomado diretor em uma entrevista exclusiva para Tudum.

"Ao contrário dos meus filmes anteriores sobre assaltos em ambientes urbanos, esse assalto em um avião enorme a 40.000 pés de altura introduz um mundo completamente novo de desafios", acrescentou.

Final explicado do filme ‘Lift: roubo nas alturas’

No final do filme, a gangue do mestre do roubo Cyrus Whitaker é mais poderosa do que as forças policiais e os terroristas para realizar o assalto do século bem na frente de todos.

Se já você já assistiu ao incrível e surpreendente desfecho do filme, mas ainda tem algumas dúvidas, continue a ler para conhecer a explicação de Gary Gray sobre alguns aspectos do grande final. SPOILER

Como a exposição de NFT é roubada influencia em quê?

O final do assalto narrado em ‘Lift: roubo nas alturas’ tem tudo a ver com o início do filme da Netflix. No começo, Cyrus e sua equipe estavam em um leilão de arte em Veneza.

Seu objetivo, é claro, não era admirar as obras, mas roubar algo que parecia improvável: uma exposição de NFT do misterioso artista de performance digital N8 protegida por muitas câmeras.

O bando rapidamente conseguiu sequestrar N8 e usaram toda a agitação causada para vender sua exposição e obter um lucro de dezenas de milhões de dólares instantaneamente.

Cenas de 'Lift: roubo nas alturas' | (Netflix © 2024)

As táticas deles desconcertaram a agente da Interpol, Abby Gladwell, que acabou recrutando-os para roubar 500 milhões de dólares em ouro de Lars Jorgensen em um avião a 12.000 metros de altura.

Neste segundo roubo no filme, a equipe usa as lições aprendidas em seu assalto na Itália. Assim que o voo que transporta o ouro cai, parece que tudo está arruinado para a propriedade de Jorgensen.

Lars assassina uma de suas subordinadas na frente de todos e depois alega legítima defesa contra os intrusos quando a polícia chega. O caso parece perdido, até que Mi-Sun faz um movimento.

A especialista em tecnologia consegue programar a tela na parte inferior do avião de fuga para exibir um vídeo em que se vê Jorgensen cometendo o crime e as autoridades o predem.

"Adoro este gênero porque me permite liberar minha imaginação com tecnologia de ponta, me inspirar em diversas culturas e experiências globais...", disse Gray à Netflix.

Cenas de 'Lift: roubo nas alturas'| (Netflix © 2024)

Como Cyrus e sua equipe conseguiram roubar o ouro?

Cyrus e sua equipe têm claro que para conseguir um bom segundo assalto, eles devem manter a atenção de todos no lugar errado enquanto levam os bens reais, assim como fizeram na Itália.

Mas, nesse caso, a situação é mais complicada porque estão trabalhando com a Interpol; portanto, se quiserem escapar no barco, terão que enganar a polícia e os terroristas que vão atacar.

De acordo com Gray, isso representa um avanço no nível de dificuldade em comparação aos roubos desenvolvidos em seus filmes anteriores de assaltos: ‘Set It Off’ (1996) e ‘A Grande Trapaça’ (2003).

"Este foi o assalto mais formidável, que se entrelaçou não apenas com as forças da ordem locais, mas também envolveu a Interpol e forças militares internacionais em vários países", apontou.

Com o objetivo de enganar a Interpol, Cyrus conta com a divertida dupla: Magnus e Luc. O primeiro, um ladrão especialista em cofres, é o primeiro a ver o ouro no avião antes de desaparecer da cena.

Cenas de 'Lift: roubo nas alturas' | (Netflix © 2024)

Sua saída de cena não parece relevante, mas depois descobre-se que enquanto todos estavam focados em outros detalhes, ele estava descarregando o saque do voo e substituindo-o por réplicas.

Dessa forma, o diretor conseguiu manter os espectadores desfocados da mesma forma que a gangue de Whitaker faz com a Interpol e rouba bem na frente de seus narizes.

Uma reviravolta desse estilo é crucial na fórmula Gray para alcançar um roubo incrível. "Eu sugeriria aproveitar o elemento surpresa", explicou. "Mantenha o público em suspense com reviravoltas inesperadas".

Assim como é alcançado com o personagem de Luc em ‘Lift’. E é que, embora no início pareça que o engenheiro se retirou do roubo, a verdade é que ele tinha outro objetivo: levar o ouro real para um local seguro em terra.

Como ficam as coisas entre Abby e Cyrus no final?

Devido ao trabalho de Luc, a equipe no final só precisa recuperar o ouro escondido em um lago nas montanhas e entregar as barras de ferro pintadas de ouro para o chefe de Abby na Interpol, Huxley.

Abby está satisfeita com o resultado do assalto porque seu superior deixou de agradá-la assim que descobriu que ele estava disposto a sacrificar sua segurança para conseguir o ouro.

Cenas de 'Lift: roubo nas alturas' | (Netflix © 2024)

Tudo isso leva Abby a deixar seu trabalho e seguir um novo caminho. Depois de discutir tanto com Cyrus, ela decide retomar sua aventura disfarçada com o ladrão e talvez se junte à sua equipe.

O romance, de acordo com Gray, faz parte de um gênero que se baseia no inesperado. "Procuramos uma combinação que reflita os altos e baixos da vida", disse sobre a história de amor.

"Depois de tudo, o amor é a cola que mantém tudo unido, tecendo suspense e emoção com um toque de romance para uma história que acerta todas as notas certas", concluiu.