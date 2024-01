Feng Shui: o ritual da nota com açúcar que você deve fazer esta semana para ter dinheiro sobrando

O Feng Shui é utilizado para atrair dinheiro com diferentes rituais. Desde crenças antigas com ingredientes naturais, como a canela e até o açúcar.

O Feng Shui se concentra na harmonização dos espaços para promover o fluxo de energia vital conhecida como "chi". Especialistas neste antigo sistema oriental chinês de origem taoísta revelaram como fazer o ritual do bilhete com açúcar para atrair todo o dinheiro necessário.

Feng Shui: o poderoso ritual com açúcar para atrair a abundância econômica

Apesar de os rituais não contarem com o respaldo da ciência, são práticas que têm sido transmitidas de geração em geração e muitas pessoas têm feito este ritual para atrair a prosperidade econômica. Como realizá-lo para atrair a abundância econômica?

Os especialistas em Feng Shui recomendam realizar este ritual durante a primeira noite de lua cheia para aproveitar a energia, mas também são necessários 3 elementos poderosos: um frasco de vidro com tampa, uma nota de dinheiro e açúcar.

Para realizar este ritual, o primeiro passo é usar uma nota de alta denominação e limpar energeticamente o interior e exterior do frasco de vidro com a ajuda de palo santo ou incenso. Em seguida, enrolar a nota e colocá-la dentro do frasco de vidro. Depois, é necessário encher o recipiente com açúcar até cobrir a nota.

Açúcar e notas: o ritual perfeito para atrair abundância econômica

Aproveitando as energias da luz da lua, o frasco deve ficar exposto durante 3 noites seguidas. Na quarta noite, retire a nota e guarde-a na carteira como amuleto da boa sorte.

Esses rituais têm sido realizados ao longo dos séculos com diferentes elementos para obter os benefícios das energias positivas e alcançar a abundância econômica e financeira, tudo isso de acordo com o Feng Shui. Portanto, o açúcar serve para multiplicar a abundância e o dinheiro.