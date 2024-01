Feng Shui: como ativar a planta chinesa do dinheiro para atrair a fortuna e a abundância

Por essa razão, é uma planta ideal para o interior da casa, especialmente quando é um lugar fresco e iluminado.

Então prepare-se para receber os conselhos para ativá-la de forma a atrair dinheiro para sua casa:

Como ativar a planta chinesa do dinheiro e atrair abundância

Aparência

Deve-se escolher uma planta chinesa do dinheiro em perfeitas condições, com suas folhas bem redondas e saudáveis, pois acredita-se que isso simboliza as moedas e a riqueza.

Além disso, é necessário revisar seus troncos trançados, pois dizem que quanto mais tiver, maior é sua capacidade de atrair mais energia positiva e abundância.

Localização

Quando a tiver em suas mãos, é essencial colocá-la na área sudeste da casa ou do escritório. Isso ocorre porque esse setor está relacionado à riqueza e à prosperidade no Feng Shui.

O vaso

As cores do recipiente devem ser vermelho, dourado ou preto, pois são consideradas auspiciosas para atrair a sorte. Também sugere-se que o seu design seja elegante.

Cuidado

Embora a planta chinesa do dinheiro não exija muitos cuidados, é necessário prestar atenção ao seu processo de rega e garantir que a luz solar não chegue diretamente ao seu espaço. É importante lembrar que é a sua beleza e saúde que simbolizam a prosperidade.

Como potenciar

Você pode procurar por outros objetos da sorte como moedas chinesas, pedras preciosas ou até mesmo objetos de ouro e colocá-los no vaso.

Realize um ritual de ativação da planta chinesa do dinheiro que consiste em acender uma vela vermelha ou verde perto desta suculenta e expressar suas intenções de atrair a abundância para este 2024.

