Dicas para que seu cabelo sempre pareça sedoso e brilhante

Lave o seu cabelo com a frequência adequada

Lavar o cabelo com muita frequência pode ressecá-lo e danificá-lo, mas não lavá-lo o suficiente pode fazer com que fique oleoso e opaco. A frequência ideal para lavar o cabelo depende do tipo de cabelo e do estilo de vida de cada pessoa. Em geral, pessoas com cabelo oleoso devem lavar o cabelo com mais frequência do que pessoas com cabelo seco.

Utilize produtos adequados para o cuidado do cabelo, de acordo com o seu tipo de cabelo

Os produtos para cuidados com o cabelo são projetados para diferentes tipos de cabelo, então é importante escolher os produtos adequados para você. Se você tem cabelo seco, procure produtos que contenham ingredientes hidratantes, como óleo de coco, óleo de argan ou manteiga de karité. Se você tem cabelo oleoso, procure produtos que sejam leves e não deixem o cabelo pesado.

Tratamentos para um bom cuidado dos cabelos Imagem referencial (Ada Summer/Getty Images)

Evite o uso excessivo de ferramentas de calor

As ferramentas de calor, como secadores, chapinhas e modeladores, podem danificar o cabelo e deixá-lo opaco. Se você precisar usar ferramentas de calor, utilize um protetor térmico para ajudar a proteger seu cabelo.

Escove o seu cabelo regularmente

Escovar o cabelo ajuda a distribuir os óleos naturais do couro cabeludo por todo o cabelo, o que ajuda a mantê-lo hidratado e brilhante. Escovar o cabelo também ajuda a eliminar os nós e impurezas.

Tenha uma alimentação saudável

Uma dieta saudável é essencial para a saúde de todo o corpo, incluindo o cabelo. Uma dieta rica em frutas, legumes e proteínas magras pode ajudar a manter seu cabelo saudável e brilhante.

Outras dicas: