‘Curlyage’ as mechas ‘balayage’ ideais para cabelos cacheados: são consideradas as mais bonitas e naturais

As mechas ‘balayage’ se tornaram as favoritas das mulheres ao longo do tempo, mas na busca por algo novo, essa técnica de coloração tem evoluído com o tempo, transformando sua essência e dando-lhe uma nova reviravolta para continuar sendo um dos estilos mais populares, não importando o tempo.

Pouco a pouco, os especialistas em moda proclamaram quais serão as novas tendências que capturarão a atenção, entre peças de roupa, manicure, estilos e tinturas, existem looks que permanecem intactos ao longo do tempo, entre eles o balayage, que apesar da competição que teve, esta técnica de coloração continua sendo uma das mais solicitadas.