As previsões do tarot que chegam para Áries, Touro, Gêmeos e Câncer nesta quinta, 18 de janeiro.

ÁRIES

Este ano não permitirá que os acontecimentos o levem e tragam, não encherá a cabeça com projetos ambiciosos e inviáveis pela força da realidade, não estará onde não quer estar, não começará ou continuar conversas inúteis, não incentivará relações que o magoem e sobretudo não ouvirá declarações públicas que não levam a nada, apenas confundem e fazem barulho. Está claro o que ele não quer.

TOURO

Você está obcecado em organizar todas as suas coisas. De acordo com o seis de copas, seu terceiro arcano do tarot, você não vive na desordem, na bagunça, de maneira irresponsável. Dia e noite também não combinam, sabe em que mês e em que ano estamos, não perdeu a noção do tempo.

GÊMEOS

Você traçará um limite para que ninguém interfira, mesmo com boas intenções. Você tem o direito de viver livremente do seu jeito. Não pode continuar a obedecer ao que os outros decidem sobre sua vida. Você não está na sala dos fundos fazendo coisas proibidas que devem ser mantidas em segredo.

CÂNCER

Prepare-se porque você vai conhecer alguém que vai mudar a sua vida, mexer com sentimentos e ser um turbilhão de paixões que vão se desencadear e que vão te deixar muito feliz. Mas será momentâneo, então aproveite enquanto durar porque será a sua preparação para algo definitivo que o universo reserva para você.

