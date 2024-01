As mensagens do tarot que chegam para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes nesta quinta, 18 de janeiro.

SAGITÁRIO

O tarot alerta que você deve ser cauteloso com as decisões que tomará para o futuro. A rotina e os costumes devem ser invertidos para que tudo o que você planeja flua da melhor forma. Você é muito focado no amor próprio e isso é importante para que quando alguém entrar na sua vida você esteja preparado para abrir o seu coração.

CAPRICÓRNIO

Você não está tendo dificuldade em acertar. Você está feliz por começar mais um ano com dias claros, céu azul e branco e cheiro de começo. Em 2023, vários projetos de trabalho e relacionamentos pessoais chegaram ao fim, o ciclo se encerrou. Segundo a sabedoria popular: “Não voltará nem para ganhar impulso”.

AQUÁRIO

Você resolveu sair do maremoto, e não fazer mil coisas ao mesmo tempo, para não se afogar. Motivado pela avalanche de problemas que muitas vezes caem na sua cabeça sem você poder fazer nada. Você também quer ler os livros que se acumulam em sua mesa de cabeceira, para quando tiver tempo. A vida passa rápido demais.

PEIXES

Mesmo que as férias tenham acabado, você precisa de mais tempo para esticar as pernas e ter a mente tranquila, sem se sentir culpado por não fazer nada, sem ter que se esconder de quem te observa e te faz pular da cadeira para ser produtivo. Requer mais tempo para finalizar seus projetos. A única coisa que fica clara é a urgência de mudar.

Com informações do site El Espectador