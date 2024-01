5 tatuagens que atraem energias positivas e são boas para o seu carma: estes são seus significados

Para muitas mulheres, tatuar a pele costuma ser um ato de amor e, se for em casal, ainda mais significativo. Mas também, aquela figura que você quer em sua pele está lá para atrair energias positivas.

De acordo com especialistas, as tatuagens são talismãs poderosos e mesmo que você não goste do esotérico, suas tatuagens podem atuar como transmissores, projetores ou ímãs.

O simbolismo pode levar você longe o suficiente se você sentir uma conexão profunda com a imagem. Uma tatuagem que atrai energia positiva geralmente é aquela que é obtida com o objetivo de representar algo significativo.

Estes são os 5 tatuagens que atraem energias positivas para sua vida:

Tatuagem de coração

É a expressão de amor por excelência e, como tal, sempre nos trará boas vibrações e é perfeito para tatuar em casal. O coração teve origem nos marinheiros. Sempre havia o risco de que, ao realizarem uma viagem, não retornassem para casa. Muitas vezes, uma tatuagem de coração também era uma forma de manter as pessoas que mais amávamos conosco durante os momentos mais difíceis.

Tatuagem de borboleta

O seu significado por direito próprio é a transformação, o que as torna simbolicamente especiais. À medida que as borboletas se metamorfoseiam (lagarta - casulo - borboleta), esta tatuagem pode demonstrar que alguém se torna próprio e tem uma atitude de reinvenção. Uma tatuagem de borboleta também pode simbolizar um novo começo, sentir-se libertado após superar qualquer obstáculo emocional, sentimental ou profissional.

Tatuagem de rosas

A rosa sempre foi um símbolo das mulheres que amaram e foram deixadas para trás, no início das tatuagens. Proveniente da mitologia grega, a rosa é o símbolo de Afrodite, portanto, essa imagem representa as ideias de amor.

Tatuagem de trevo

O trevo, especificamente o de quatro folhas, é o símbolo da boa sorte por excelência. Comum na cultura irlandesa, está relacionado com saúde, respeito, riqueza e amor, e é um dos motivos mais procurados no mundo das tatuagens. No entanto, a boa fortuna não é o único significado do trevo, que também parece estar relacionado com a proteção, o que torna o trevo uma verdadeira tatuagem-amuleto.