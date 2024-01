5 cortes de cabelo ‘blunt bob’ que todas devem experimentar em 2024: eles são elegantes e rejuvenescedores

Entre as muitas variantes do clássico corte bob que coexistem, o blunt bob se tornou um dos mais populares devido à sua versatilidade e por proporcionar uma aparência fresca, natural e elegante.

Esse corte de cabelo é caracterizado por ter um comprimento até a altura do queixo e geralmente é cortado com o cabelo seco de forma reta, mas levemente desfiado para dar mais movimento.

Grande parte de seu sucesso tem a ver com seu efeito rejuvenescedor, mas também por seu poder de se adaptar a todos os tipos de rostos e texturas de cabelo, o que fica maravilhoso em todos.

5 cortes de cabelo blunt bob para você parecer mais sofisticada em 2024

Então, se você está pensando em atualizar sua imagem com um blunt bob neste primeiro mês do ano, reunimos cinco cortes deste estilo ideais para parecer mais elegante e sofisticada durante 2024.

Blunt bob longo

O blunt bob longo é basicamente o mesmo corte, mas com um comprimento abaixo da mandíbula. Graças à sua extensão, é um corte ideal para rostos redondos ou quadrados, pois estiliza sua forma.

No caso de pessoas com características quadrangulares, esse estilo fica ainda melhor com ondas suaves em todo o cabelo, o que ajuda a suavizar muito a fisionomia.

Blunt bob com pontas para dentro

Uma das variantes mais populares e sofisticadas do blunt bob com certeza é a que é usada com a risca ao meio e as pontas voltadas para dentro. O resultado é um aspecto muito elegante e retrô.

Se escolher usar esta versão, você ficará incrível, mas deve ter em mente que sempre será necessário estilizar seu corte com a ajuda de um secador e uma escova modeladora antes de sair.

Blunt bob com textura

O corte blunt bob básico é perfeito para cabelos com textura ondulada ou cacheada natural porque se encaixa com o movimento das pontas e deixa o cabelo com um visual effortless chic.

Além disso, é muito fácil de usar e manter. Você só precisa comprar alguns produtos para evitar o frizz e manter o penteado sempre no lugar.

Blunt bob assimétrico

As mulheres mais ousadas precisam experimentar o corte de cabelo bob assimétrico polido. Trata-se de uma versão com um lado penteado atrás da orelha, que permanece definido e não adiciona volume lateral.

O estilo fica maravilhoso em rostos redondos. Além disso, como não tem franja, favorece o alongamento das feições. No entanto, é recomendado adicionar uma franja se você tem um rosto alongado.

Blunt bob polido

O blunt bob sleek é a variante mais chique desse corte. Ele é usado com uma linha lateral ou central marcada, fazendo com que o cabelo se levante levemente e criando um efeito favorável para rostos redondos.

Embora possa ser usado com ou sem franja, este estilo elegante é muito prático sem franja se o objetivo é suavizar os traços do rosto.