O que são os casais cármicos e como saber se você está presa em um romance assim?

Se você não sabia, existem os casais cármicos, que vêm nos dar lições importantes na vida que nos marcarão completamente. Sua chegada não garante sua permanência, então muitas vezes são apenas almas passageiras.

Podem aparecer como consequência de atos que fizemos no passado, então nos cobrarão certos danos que fizemos, ou então, são uma recompensa ou um trampolim para nos tornarmos o nosso destino.

O que são casais cármicos?

De acordo com El Español, as parcerias cármicas são aquelas que vivemos com grande intensidade e de forma muito apaixonada, o que as torna difíceis de gerenciar. Sua principal missão ao chegar em nossas vidas é nos deixar um valioso ensinamento, pois muito provavelmente se tornará uma decepção.

É por isso que a atração física, emocional e espiritual é tão forte, o que nos leva a cair em comportamentos de dependência emocional. Muitas vezes, eles trazem o pior de nós mesmos e, após eles, é que surgem vínculos mais saudáveis.

Casal (Usuario/Unsplash)

No entanto, este não é o único tipo de casal que podemos encontrar ao longo de nossa vida. De acordo com essas teorias, também podemos categorizá-los em: espíritos afins, almas gêmeas e casais dhármicos.

Os espíritos afins são pessoas com as quais nos sentimos atraídos, mas que não correspondem ao nosso protótipo. Apesar de não haver tanta afinidade, podemos contar com seu apoio e companhia, embora não sejam nosso amor verdadeiro.

Um homem fala muito sobre seus sentimentos e intenções com seus gestos (Pexels)

As almas gêmeas, por outro lado, são duas pessoas com uma grande conexão. Geralmente, elas chegam após um relacionamento cármico e melhoram nossa autoestima, nos trazem calma e conforto.

Por último, o casal dhármico é aquele que traz serenidade e felicidade, alcançando um grau máximo de cumplicidade: ambos passaram por experiências semelhantes e estão no momento perfeito para estarem juntos. Os melhores indícios são a paz, a estabilidade e o diálogo.