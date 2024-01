Filhotes a caminho? Como cuidar da sua cadela grávida

Lex, um saltador de Lancashire, presta atenção em Morristown, Nova Jersey. (Michelle Barlak via AP) AP (AP)

A chegada de filhotes é um momento emocionante, mas também exige certos cuidados para garantir a saúde e o bem-estar da cadela gestante.

Este processo em que o animal de estimação se encontra provoca mudanças significativas nele, por isso deve ser cuidado de maneira adequada para garantir a sua saúde e a dos novos peludos.

Aqui apresentamos algumas dicas essenciais para que você tenha uma gestação bem-sucedida e um parto sem complicações.

1. Consulta veterinária regular: A atenção veterinária é crucial durante a gravidez. Agendar consultas regulares permitirá acompanhar o progresso da gestação, garantir que a cadela esteja saudável e receber orientações sobre a nutrição adequada e o plano de parto.

2. Dieta nutritiva: Fornecer uma dieta equilibrada e nutritiva é essencial para a saúde da mãe e para o desenvolvimento ótimo dos filhotes. Consulte o veterinário para determinar as necessidades específicas da cadela gestante, que incluem um aumento na quantidade de alimento e possivelmente suplementos vitamínicos.

Beijo de cachorro Cuidados animais

3. Controle de peso: Manter um peso corporal adequado é fundamental. O excesso de peso pode aumentar o risco de complicações durante o parto. Seguir as indicações do veterinário em relação à quantidade de alimento e exercícios adequados é fundamental para evitar problemas de saúde.

4. Área de descanso: Proporcionar uma área tranquila e confortável para o descanso da cadela é essencial. Um local tranquilo, escuro e quente contribuirá para o bem-estar emocional da mãe. Certifique-se de que ela tenha espaço suficiente para se mover e trocar de posição.

5. Monitoramento do comportamento: Observar de perto o comportamento da cadela pode fornecer sinais de possíveis complicações. Mudanças incomuns no apetite, comportamento agressivo ou inquietude podem indicar problemas de saúde que requerem atenção veterinária.

Os cães são alguns dos animais de estimação mais inteligentes (Freepik)

6. Preparação para o parto: Conhecer os sinais do início do parto é muito importante. A cadela pode ficar inquieta, procurar um lugar para ninhar e ter uma diminuição na temperatura corporal. Preparar uma caixa de parto com materiais macios e mantê-la em um local tranquilo ajudará a mãe a se sentir segura.

7. Assistência veterinária: Embora muitas cadelas deem à luz sem problemas, é importante estar preparado para qualquer eventualidade. Ter o número de telefone do veterinário à mão e conhecer os sinais de complicações pode fazer a diferença em situações críticas.

Ao seguir esses cuidados essenciais, os donos de cadelas gestantes podem contribuir para o bem-estar da mãe e de seus futuros filhotes, garantindo uma experiência de parto saudável e feliz.