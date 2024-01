Feng Shui: as 5 coisas que você deve fazer obrigatoriamente em sua casa para atrair abundância e fortuna

Feng Shui: as 5 coisas que você definitivamente deve fazer em sua casa para atrair abundância e fortuna A casa deve ser organizada para que a energia flua (Foto: Unsplash)

A atração do dinheiro, das finanças e da fortuna é uma das principais preocupações em nosso dia a dia, e a filosofia do Feng Shui tem métodos e conselhos para que a energia de nossa casa seja a correta e, assim, atrair todas as bênçãos que o Universo tem.

É importante entender que o Feng Shui é um conjunto de ações, conselhos e modificações que são aplicados dentro de casa para que possamos viver em harmonia com o ambiente e a energia que nos rodeia esteja em equilíbrio.

Então prepare-se para conhecer as 5 coisas que você deve fazer em sua casa para atrair abundância:

Não à bagunça

Para atrair abundância para sua casa em 2024, você precisa jogar fora ou doar os objetos que não usa mais e que apenas promovem a bagunça. E é que, o Feng Shui considera que a desordem bloqueia o fluxo das energias positivas e afeta a prosperidade. A mesma situação se aplica ao seu escritório ou negócio, certifique-se de eliminar a desordem em todos os lugares.

Deve haver um bom fluxo de energias

É importante verificar que o chi, ou energia vital, consiga circular facilmente por todos os cantos da casa. Para isso, é melhor evitar a obstrução de corredores e portas e procurar o equilíbrio ao arrumar os móveis e espelhos em lugares estratégicos.

Incluia plantas, fontes ou pedras

Não tenha medo de decorar com plantas em bom estado e saudáveis, fontes de água ou pedras. De acordo com o Feng Shui, esses elementos propiciam o equilíbrio das energias e promovem um ambiente cheio de harmonia. Vale ressaltar que as plantas vivas estão relacionadas ao crescimento e vitalidade.

Identificar a área de riqueza

O primeiro passo que você precisa fazer é identificar o sudeste da sua casa, ou seja, a direção associada à riqueza e prosperidade. A área deve estar limpa, organizada e bem iluminada, com elementos saudáveis e símbolos de abundância para que tenha um efeito maior.

Utilize cores brilhantes

Inclua cores como verde, roxo, vermelho e dourado nas áreas-chave dentro da sua casa. Assim, você pode decorar e atrair a melhor abundância para sua casa em 2024. Por exemplo, através das paredes, almofadas e cortinas.