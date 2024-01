Exercícios para aumentar os glúteos em mulheres

Os glúteos são um dos maiores músculos do corpo e, portanto, podem responder bem ao treinamento de força. Existem muitos exercícios que podem ajudar a aumentar os glúteos, mas alguns dos melhores incluem:

Agachamentos

Os agachamentos são um exercício clássico para os glúteos. Para fazer um agachamento, fique de pé com os pés afastados na largura dos ombros e os joelhos ligeiramente flexionados. Agache-se até que as coxas fiquem paralelas ao chão e depois levante-se novamente.

Peso morto

O levantamento terra é outro exercício excelente para os glúteos. Para fazer um levantamento terra, fique de pé com os pés afastados na largura dos ombros e os joelhos ligeiramente flexionados. Segure uma barra com as mãos afastadas na largura dos ombros e dobre-se pelos quadris para baixar a barra até tocar o chão. Em seguida, levante a barra novamente até a posição inicial.

Ejercicios para aumentar los glúteos en mujeres Imagen referencial (FluxFactory/Getty Images)

Extensões de quadril

As extensões de quadril são um exercício que se concentra especificamente nos glúteos. Para fazer uma extensão de quadril, deite-se de costas com os joelhos flexionados e os pés apoiados no chão. Coloque uma toalha enrolada sob os quadris para apoiá-los. Levante o quadril do chão até que o corpo forme uma linha reta dos ombros aos joelhos. Em seguida, abaixe o quadril de volta ao chão.

Empurrão de quadril

O hip thrust é um exercício semelhante à extensão de quadril, mas é realizado com as costas apoiadas em um banco ou cadeira. Para fazer um hip thrust, deite-se de costas com as costas apoiadas em um banco ou cadeira. Coloque os pés no chão com os calcanhares abaixo dos joelhos. Levante o quadril do banco até que o corpo forme uma linha reta dos ombros aos joelhos. Em seguida, abaixe o quadril de volta ao banco.

Estes exercícios podem ser realizados de 2 a 3 vezes por semana para obter os melhores resultados. Se você é iniciante, comece com 10 repetições de cada exercício e aumente gradualmente a quantidade de repetições à medida que você se fortalece.

Além dos exercícios, é importante seguir uma dieta saudável para ajudar a aumentar a massa muscular. Uma dieta saudável inclui frutas, legumes, cereais integrais e proteínas magras. É importante limitar a ingestão de açúcares adicionados, gorduras saturadas e gorduras trans.

Ao combinar exercícios com uma dieta saudável, você pode alcançar glúteos maiores e tonificados.