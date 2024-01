Especialistas comprovam qual é a idade adequada para que as crianças assistam à tela

Em uma sociedade onde as plataformas digitais têm um grande impacto com conteúdo tanto para adultos como para crianças, muitos pais dão seus celulares, tablets ou PCs para seus filhos pequenos como forma de mantê-los calmos e aliviar o estresse causado por suas travessuras.

Cada vez mais pais estão dando telas para seus filhos para que eles possam ficar sem preocupações focados em suas tarefas ou hobbies diários. Como adultos, estão aliviados, mas a que preço? Um estudo de pesquisadores da Universidade de Drexel, publicado no JAMA Pediatrics, mostrou que o preço é o risco para a saúde de seus filhos.

Os especialistas descobriram que crianças com menos de três anos que são autorizadas a passar tempo em frente a uma tela “têm mais probabilidade de apresentar comportamentos sensoriais atípicos associados a distúrbios do desenvolvimento neurológico, como autismo e transtorno de déficit de atenção/hiperatividade (TDAH)”, de acordo com o New York Post, que divulgou o estudo com base no JAMA Pediatrics.

No entanto, apesar disso, descobriram que crianças de dois anos ou menos passaram em média três horas e três minutos por dia em frente a uma tela em 2014, um número alarmante.

O resultado evidenciou que é necessário proibir que crianças com menos de três anos assistam à tela.

Resultados que preocupam

O uso excessivo de celulares por crianças vem aumentando nos últimos anos Publimetro

Para a descoberta, os especialistas analisaram os hábitos de assistir televisão e filmes de 1.471 crianças menores de dois anos. Descobriram que as crianças com menos de um ano tinham 105% mais probabilidade de ter problemas de processamento sensorial aos 33 meses e eram mais propensas a se desconectar do mundo real e a mostrar desinteresse por atividades, além de responderem mais lentamente aos estímulos e poderem se sentir sobrecarregadas por sons altos ou luzes brilhantes.

"Cada hora diária de tempo em frente a uma tela aumentou as chances da criança apresentar problemas sensoriais em 23% aos 18 meses, mas reduziu para 20% aos 24 meses", afirma The Post.

Em conclusão, não se deve permitir que crianças com menos de três anos assistam a telas e, se o fizerem, deve ser apenas para videochamadas, pois isso estimula sua interação. Apenas crianças de três a cinco anos podem ser permitidas, mas apenas por uma hora por dia.