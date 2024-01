De Penélope Cruz a Shakira: 5 famosas que mudaram para o loiro e pareceram 10 anos mais jovens

Faz pouco mais de uma semana que Penélope Cruz fez uma aparição durante a gala da 14ª edição dos Governors Awards, onde exibiu um corte e coloração diferentes dos que estávamos acostumados, consolidando o tom loiro como um dos grandes vencedores de 2024.

As tendências vão gradualmente tomando forma nos primeiros dias do ano, sendo 'coquette' uma das mais fortes que mistura ternura e sensualidade em um look, além disso, são adicionados diferentes tipos de calçados e volumes florais que já vimos nos recentes eventos como o Golden Globes, Critic's Choice Awards e o Emmy Awards, mostrando os talentos mais destacados de Hollywood aderindo a esses estilos.

Mas os especialistas em moda não só têm dito quais são as peças que reinarão nas próximas temporadas, também têm proclamado algumas tinturas e cortes que causarão furor, tanto que foi Penélope Cruz, quem exibiu uma mudança radical para o loiro e corte long bob, dando uma volta de 180º ao estilo ao qual estávamos acostumados.

Famosas que aderiram ao loiro e rejuvenesceram

Se deseja fazer uma mudança na sua coloração, talvez o tom loiro possa ser uma opção, pois é uma cor que nunca perde popularidade, pois traz luminosidade ao rosto, destaca as características, dá movimento e o melhor de tudo, tira anos de idade, razão pela qual se tornou o favorito de algumas famosas.

Isso sim, não vamos mentir para você, a tintura loira em qualquer uma de suas tonalidades requer um grande compromisso com os cuidados, pois é um tom extremamente delicado, no entanto, com os tratamentos adequados, você poderá exibir uma cabeleira invejável.

Penélope Cruz

Acostumados à sua icônica cabeleira escura, aos 49 anos, Penélope Cruz fez uma mudança radical para o loiro, exibindo algumas mechas e um novo corte long bob durante a gala dos Governors Awards.

Rihanna

Depois de se tornar mãe pela segunda vez, Rihanna reapareceu para jantar com seus amigos em Los Angeles, onde exibiu uma longa cabeleira loira mel, mostrando uma aparência dourada aos seus 35 anos.

Cabelo de Rihanna é perfeito para copiar neste verão (Reprodução: Instagram)

Shakira

Embora no início, Shakira exibia uma cabeleira negra azabache e algumas tranças, isso mudou radicalmente quando ela apareceu pela primeira vez com um penteado volumoso, cacheado e loiro, cantando 'Whenever Wherever', sendo este o selo de seu estilo que ela tem mantido ao longo do tempo até os seus 46 anos.

Shakira Catherine Powell / Getty Images (Catherine Powell/Getty Images for MTV)

Adele

No início de sua carreira, poderíamos ver Adele exibindo um tom castanho, até que, como outras celebridades, ela aderiu ao loiro, que realçou as formas do seu rosto e fez com que sua beleza fosse potencializada, usando-o com muita elegância aos 35 anos.

Adele Getty Images: Amy Sussman (Getty Images: Amy Sussman)

Jennifer Lopez

Jennifer Lopez é uma das artistas mais versáteis, no entanto, há um tom que ela não parou de adotar e é o loiro ou mechas. Não é à toa que a ‘Diva do Bronx’ se tornou um ícone de estilo aos 54 anos.