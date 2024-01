Confira as previsões do tarot que chegam para Leão, Virgem, Libra e Escorpião nesta quarta, 17 de janeiro.

Leão

No trabalho haverá revisão para dar aumentos salariais e novos cargos. Você receberá um novo amor do signo de Sagitário ou Leão que falará sobre ser muito estável em seu relacionamento amoroso. Não acredite tanto nas coisas que te contam, procure ser mais desconfiado e tome medidas mais firmes para que não se aproveitem de você.

Virgem

É hora de trabalhar na cura de um relacionamento anteiror, deixando para trás quaisquer mágoas do passado. Se estiver solteiro, esteja atento, pois um verdadeiro amor pode surgir do signo de Capricórnio ou Áries, apresentando uma abordagem mais formal e comprometida. Considere investir em seu desenvolvimento pessoal, mantendo-se focado nos estudos e, quem sabe, fazendo um curso de idiomas para expandir suas habilidades e horizontes. Este é um período propício para crescimento e novas oportunidades no campo do conhecimento.

Libra

Cuide dos problemas de enxaqueca e dores nos nervos, você deve relaxar. No amor, você está pensando em deixar aquela pessoa que não te ama mais, embora tenha medo de ficar sozinho, lembre-se que algo melhor sempre virá, você só precisa tomar decisões para crescer mais pessoalmente.

Escorpião

Lembre-se que você tem que medir suas palavras quando fica com raiva porque fala sem pensar e depois se arrepende. Tenha cuidado com a comida de rua porque você pode pegar uma infecção estomacal, tente se alimentar de maneira mais saudável. Você é o líder de todos os signos do Zodíaco, por isso eles sempre te seguem em todos os lugares, aproveite essa virtude para trabalhar na política. Você realiza procedimentos de pagamento ou para estar em dia com suas dívidas, basta evitar novos compromissos.

Com informações do site Nueva Mujer