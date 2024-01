Confira as mensagens do tarot que chegam para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes nesta quarta, 17 de janeiro.

Sagitário

No amor, tente ser mais realista e não ser tão ingênuo, não diga sim para tudo e dê mais personalidade ao seu relacionamento amoroso. Às vezes você é uma pessoa muito boa, mas isso pode ser aproveitado pelos outros, então escolha bem as pessoas ao seu redor. Para os sagitarianos solteiros, virá um amor de Áries ou Leão, será um relacionamento muito formal e estável.

Capricórnio

Você viverá uma semana de muita sorte, receberá boas notícias relacionadas ao trabalho e novos projetos. É importante que você não fale sobre seus planos até que eles sejam feitos para evitar inveja. Lembre-se que seu signo é terra e isso faz com que você esteja sempre em constante crescimento mental. No amor é importante que você não se deixe dominar pelos problemas de relacionamento, tente chegar a um acordo, mas se não for possível é melhor dar um tempo.

Aquário

Lembre-se que você está em sua fase de crescimento sentimental e é melhor conhecer pessoas mais compatíveis. Você recebe uma avaliação de trabalho de seus chefes, tenta colocar tudo em ordem para que eles levem você em consideração. Cuide de problemas de dor nas costas ou na cintura. Não procure problemas onde não existem, especialmente no trabalho

Peixes

Você viverá dias de renovação profissional, perceberá que é hora de amadurecer e buscar um emprego melhor, que o faça se sentir valorizado e que lhe dê mais benefícios econômicos. Você recebe o convite para jantar com um novo amor, será uma data muito especial, aproveite ao máximo. Para quem já está em um relacionamento, será um dia para pedir um compromisso formal com o parceiro, é o momento perfeito para dar esse passo.

Com informações do site Nueva Mujer