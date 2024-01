Tendências em tinturas e mechas para cobrir os cabelos brancos em 2024: você parecerá até 10 anos mais jovem

Como era de se esperar, os especialistas oferecem novas dicas para parecer moderna, sem abrir mão da elegância e feminilidade.

Seja para disfarçar o grisalho de maneira sofisticada ou exibi-los com orgulho, este ano mais do que nunca, nós nos esquecemos das inseguranças e aceitamos envelhecer com dignidade.

Tendências para tingir os cabelos grisalhos em 2024

Lowlights

De acordo com a Glamour, é uma evolução fabulosa das babylights, mas com a intenção de oferecer calor e dimensão aos cabelos prateados. Em outras palavras, busca “suavizar seus cabelos brancos e dar-lhes uma aparência mais natural”, misturando tons mais escuros de maneira muito sofisticada.

Assim como a técnica mencionada, ajuda a disfarçar os cabelos brancos e incorporá-los ao penteado, proporcionando luminosidade sem abrir mão da discrição.

Ashy balayage

Entre as tendências para tingir os cabelos grisalhos em 2024, temos esse tipo de balayage que adiciona tons de cinza e prateado de forma sutil, delicada e bonita, devido ao seu efeito degradê que destaca seus cabelos grisalhos. A recomendação dos especialistas é combinar o tom cinza com o tom perolado.

Degradê platinado

Por último, temos uma técnica mais moderna para quando os cabelos grisalhos estão apenas começando a aparecer. Isso é chamado de ombré, criando um efeito esfumado que vai de tons mais escuros até as pontas mais claras, tornando você o centro das atenções.

Mas se já tem o cabelo coberto de cabelos brancos, empodera e e exibe completamente o platinado. Os tons que estarão em tendência em 2024 vão desde um cinza super brilhante até um loiro quase branco e frio, o resto é mostrar com muita confiança onde quer que vá.