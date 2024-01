O corte de cabelo curto com mechas antienvelhecimento perfeito para mulheres acima de 50 anos e que rejuvenesce 20 anos Penélope Cruza fez uma mudança de visual para rejuvenescer seu rosto ( Kevin Winter / Emma McIntyre/Foto: Getty Images)

Aos 50 anos, a atriz espanhola Penélope Cruz está espetacular. Ela tem uma carreira artística de sucesso, é um ícone da moda e cada mudança de visual chama a atenção. Este último corte com mechas rejuvenesceu seu rosto e causou sensação.

A atriz está promovendo seu papel de Laura Garello no filme ‘Ferrari’, pelo qual ela compareceu ao Governors Awards em Los Angeles e surpreendeu a todos com um traje da Chanel e uma mudança de visual que a deixou com 20 anos a menos em seu rosto.

Corte e mechas que rejuvenescem

Cruz exibe um corte de cabelo long bob, um estilo que se caracteriza por ter o comprimento do cabelo na altura dos ombros. O corte é repicado, o que lhe confere um toque de movimento e frescor.

Além disso, esse corte proporciona o volume ideal que ajuda a dar forma ao rosto e a diminuir a aparência das linhas de expressão. O movimento ajuda a evitar que o cabelo pareça pesado e a adicionar um toque de juventude.

A cor do cabelo é chocolate iluminado com mechas caramelo glamorosas, que lhe dão um aspecto radiante e jovem. Definitivamente, tira até 20 anos de idade.

Dicas para ter um rosto jovem

Então, se você quer alcançar uma aparência jovem e fresca como Penélope Cruz, siga estas dicas: