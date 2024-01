O baralho espanhol mandou avisar os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O baralho espanhol é usado na cartomancia para trazer informações sobre o futuro e hoje ele manda um recado para os signos do zodíaco.

Confira mais:

Sagitário – Carta 7 de paus

Possibilidades importantes quando se trata de objetivos, amor e negociações. Apenas não fiquei só nas palavras e parta para a ação.

Capricórnio – Carta 2 de copas

Momento de iniciar uma relação e aproveitar o melhor da vida. Casais podem aprofundar as relações. Férias e diversão.

Aquário – Carta 6 de paus

Problemas no trabalho, negócios ou objetivos. É importante manter a segurança do que quer realmente e agir com maturidade para superar os problemas.

Peixes – Carta 11 de copas

Mudanças importantes no amor. Alguns podem ter problemas em evoluir nos amores e relacionamentos. É hora de ser independente e entender seus desejos.