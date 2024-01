Netflix: a minissérie de Sofía Vergara com apenas 6 episódios baseada em uma história real impactante que vai te deixar grudado no sofá

Netflix: a minissérie de apenas 6 capítulos baseada em uma impactante história real e que vai deixar você grudado no sofá Sofía Vergara interpreta 'Griselda', uma minissérie que tem sucesso garantido (Foto: Capture YouTube)

No próximo dia 25 de janeiro, chega à Netflix uma minissérie que promete ser um sucesso na plataforma digital. Trata-se de ‘Griselda’, composta por 6 episódios intensos e protagonizada pela atriz colombiana Sofía Vergara.

A minissérie está repleta de ação e conta a vida de Griselda Blanco, uma mulher ambiciosa que evoluiu de ser mãe para se tornar a mente mestra de um dos cartéis mais influentes jamais vistos.

O seu legado coloca-a como uma figura crucial, antecipando o surgimento de ícones do crime como Pablo Escobar.

Além da história de narcotraficantes que já atrai a atenção do público, Griselda terá como parte de seu elenco a talentosa cantora colombiana pop Carolina Giraldo, mais conhecida como Karol G.

Griselda, uma mulher ‘implacável’

De acordo com a sinopse da Netflix, Griselda, com seu charme e brutalidade, navega entre o mundo do crime e da família, ganhando o apelido de 'A Madrinha'. Sofia Vergara se posiciona como a estrela principal e também como produtora executiva.

Esta produção também conta com o talento dos criadores de ‘Narcos’, Eric Newman e Andrés Baiz. Além de Vergara, o elenco é composto por nomes como Alberto Guerra, Christian Tappan e Martín Rodríguez.

O trailer de ‘Griselda’ oferece uma visão contundente e sem concessões da história, transportando o espectador para a violenta época de 1978. Através de cenas impactantes, ilustra-se a determinação implacável de Sofía Vergara em seu papel principal.

A série revela os extremos aos quais seu personagem chega para consolidar seu império no mundo do narcotráfico, desde atos físicos brutais até o planejamento meticuloso de crimes de alto calibre, ressaltou o portal Terra.

Impecável Sofía Vergara

Sofía Vergara nos poucos minutos que dura o trailer, assume com maestria o personagem de Griselda, especialmente em uma faceta violenta.

Sua atuação, como pode ser apreciada nos capítulos, é impecável, mostrando uma impressionante versatilidade ao alternar entre espanhol e inglês.

Esta metamorfose da atriz é respaldada pelo talento de Eric Newman e Andrés Báiz. Com uma equipe de primeira linha e uma poderosa Vergara, ‘Griselda’ promete ser uma destacada minissérie de ação na Netflix.