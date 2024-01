Mechas loiras: as babylights ideais para mulheres acima de 40 anos e que tiraram 20 anos de Ludwika Paleta

Mechas loiras: as babylights ideais para mulheres acima de 40 anos que tiraram 20 anos de Ludwika Paleta Paleta Ludwika com novo visual que realça sua beleza natural (Instagram: @ludwika_paleta)

Com 45 anos de idade e 3 filhos, a atriz de origem polaca, Ludwika Paleta, está espetacular. Uma pele lisa e um cabelo loiro que a faz parecer fresca e jovial.

Nos últimos anos, ela experimentou diferentes mudanças de visual, desde ter cabelos curtos até deixá-los abaixo dos ombros, de diferentes tons de loiro até chegar ao ruivo acobreado.

Para receber 2024 com tudo, Ludwika decidiu por uma mudança bem acertada que retirou anos de seu rosto e realçou ainda mais sua beleza.

Trata-se da tendência que desde 2023 conquista as passarelas da moda, as mechas babylights.

O que são as babylights?

O efeito babylights é caracterizado por mechas finas e sutis que imitam a luminosidade natural do cabelo de uma criança. Em vez de mudanças drásticas, este estilo busca alcançar uma aparência suave e radiante, proporcionando um aspecto natural.

A Maria Joaquina da novela infantil Carrossel, optou por esta técnica, incorporando iluminações douradas que dão brilho aos seus cabelos de uma maneira sutil, mas impactante.

Para realizar essas mechas, começa aplicando a cor desde a raiz do cabelo e descendo até duas tonalidades abaixo da cor natural, resultando em mechas muito naturais e favorecedoras sem alterar a cor do seu cabelo.

Com esta técnica de coloração, conseguimos um cabelo tridimensional que proporciona volume e mais luminosidade.

São a chave do rejuvenescimento

Este estilo de mechas não apenas é versátil, mas também é de baixa manutenção, o que o torna uma opção prática para aqueles que desejam uma aparência chic sem investir muito tempo no cuidado do cabelo.

Este efeito permite que o crescimento do cabelo seja menos evidente, pois as mechas são tão finas e delicadas que se misturam de forma harmoniosa com a cor natural do cabelo.

Ludwika encontrou nas mechas loiras com efeito babylights a chave para rejuvenescer a aparência até 20 anos.

É um estilo que causa impacto e uma opção que está ganhando cada vez mais espaço no mundo da moda, pois oferece uma forma fresca e moderna de realçar a beleza natural, além da juventude.