Look de renda: assim você pode usar roupas de renda com segurança e glamour sem se sentir vulgar

O look de renda se tornou uma das tendências de moda pelas quais as celebridades estão apostando neste início de ano. Isso foi especialmente evidente durante a 81ª edição do Globo de Ouro, onde Hannah Waddingham, Kylie Jenner, Rosamund Pike, entre outras, pareciam espetaculares vestidas com renda.

Certamente, seguir as tendências das celebridades pode parecer um desafio assustador, mas este ano é hora de você se arriscar sem medo do que vão dizer. Claro, tendências que apostam em tecidos como renda não são nada fáceis e podem dar muito certo ou terrivelmente errado; na verdade, não há meio-termo. No entanto, se você conhece as regras, terá sucesso.

Trata-se de um tecido delicado que tem sido associado à lingerie e, embora esteja ligado à sensualidade, romantismo e feminilidade, foi muito fácil para muitos rotulá-lo como ‘vulgar’. Felizmente, as mesmas celebridades mudaram essa perspectiva, aparecendo com os vestidos de renda mais glamorosos em eventos públicos de grande prestígio. Agora, podemos dizer que a renda está passando por um renascimento e é a sua vez de brincar com ela.

Como usar peças de renda para parecer glamorosa e sexy sem se sentir ‘vulgar’

Equilibre a transparência da renda com peças sólidas

Embora a renda evoque elegância e delicadeza, usá-la da cabeça aos pés pode ter o efeito contrário. Evite vestidos totalmente rendados por si só. Encontre o equilíbrio mantendo peças neutras de outras texturas, como um casaco de PVC, um blazer básico ou uma blusa de tricô.

Moda Aprenda a usar roupas de renda para um look sem erros (Instagram)

Combine com jeans

Um top curto feito de renda branca é uma excelente maneira de apoiar a tendência de roupas de renda. O denim totalmente informal pode equilibrar com sucesso a renda frívola e sedutora. Para enfatizar, adicione botas pretas.

Bralette de renda

Esta peça é uma das grandes apostas para dias quentes, combinando com uma calça paperbag para transformar um look cotidiano em algo realmente especial. Usar um bralette por baixo de uma jaqueta ou blazer é uma aposta vencedora, ideal para se sentir empoderada, elegante e segura de si mesma. Você pode optar pelo preto sobre preto e combinar um bralette de renda com uma jaqueta estruturada ou uma jaqueta biker de couro.

Moda Aprenda a usar roupas de renda para um look sem erros (Instagram)

Não tenha medo das cores

Uma grande tendência deste ano é o renda colorida. Não fique apenas nos vestidos de renda brancos e pretos e opte pelos vermelhos e rosas vibrantes. Como a renda colorida chama a atenção, combine esses vestidos com acessórios neutros. Um vestido de renda vermelho seria um excelente look de festa e é uma ótima alternativa.

Bodysuit de renda

Um body de renda pode parecer muito revelador, mas na realidade é uma peça verdadeiramente versátil. Use de acordo com o seu estilo, com uma saia de cetim se quiser um visual verdadeiramente romântico, ou com culottes de couro para suavizar a doçura e endurecer a delicadeza do tecido.