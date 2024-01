Feng Shui: como ativar a planta de jade em janeiro para atrair abundância e fortuna?

A árvore de jade, uma planta também conhecida como Crassula Ovata, é um dos elementos da natureza que está fortemente ligado à sorte e tem sido venerada por sua associação com a boa fortuna em várias culturas. Para todas as pessoas que procuram atrair abundância no novo ano, existe um ritual muito poderoso e significativo.

Feng Shui: o poderoso ritual para atrair a abundância com a árvore de jade

Para ativar a árvore de jade, o primeiro passo é começar com uma limpeza suave em suas folhas com um pano úmido. É um gesto que simboliza a eliminação das energias negativas e a preparação para receber a prosperidade. Enquanto limpa, é importante visualizar as metas ou os desejos de abundância, criando uma imagem clara na mente.

Em seguida, a árvore de jade deve ser regada com cuidado. No Feng Shui, a água é um elemento de fluidez ou renovação, algo muito essencial para o crescimento. Enquanto está sendo regada, é necessário imaginar que está nutrindo os sonhos e metas com a mesma atenção que se dá às plantas.

Ritual da boa sorte: árvore de jade

A próxima parte do ritual envolve a disposição estratégica de moedas ao redor da árvore de jade. As moedas chinesas são muito benéficas, mas qualquer moeda pode servir. As moedas devem ser organizadas visualizando a chegada de toda a abundância financeira e bem-estar na vida.

Além disso, também é possível usar cristais para potencializar a energia positiva, como a pirita, uma pedra conhecida pelo seu poder de atrair prosperidade e riqueza. Esses cristais devem ser colocados ao redor da base da árvore para amplificar toda a energia da abundância. A árvore de jade é um símbolo lindo para atrair riquezas para a vida.