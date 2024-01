As cores de roupas que não estão mais na moda em 2024 e as que você deve usar sem falta, pois vão te deixar mais jovem As cores que vibram em 2024 (Foto: Pinterest)

A moda atual leva em consideração todas as tendências do momento, mas sem perder a elegância mais clássica e atemporal. O ideal é buscar um equilíbrio ao se vestir para parecer muito chique e com muito glamour, sempre com sofisticação e indubitavelmente estilizada. Nesse sentido, existem algumas cores que já não estão na moda e outras que servem para parecer fabulosa.

As cores que já não estão na moda em 2024

Viva magenta: em 2023, era um tom cheio de vida e energia, mas atualmente foi substituído por algo mais feminino e interessante, que não chame tanto a atenção.

Azul rei: é um azul forte e intenso, em 2023 era a cor ideal para preencher o espaço com força, mas foi substituído por algo mais leve e encantador.

Vinho tinto: embora seja um tom formal e sofisticado, esse tipo de tom discreto ficou um pouco no passado. Atualmente, busca-se algo mais divertido e charmoso.

Dourado: é uma das cores que mais se destaca, mas em 2024 está perdendo espaço para um tom prateado.

Cores que estão na moda em 2024

Peach fuzz: é a cor preferida de 2024, trata-se de um tom pêssego com toques suaves e femininos, mas não tão pastel a ponto de não se destacar com outras roupas. Sua tonalidade pende para o rosa e é ideal para dar um toque romântico e elegante à noite.

Aquamarina: é a cor ideal para uma beleza com glamour sem tanta pressão desnecessária, é um tipo de azul que evoca a cor da água e é perfeito para te fazer parecer grandiosa.

Vermelho fogo: o que substitui o vinho tinto é um vermelho fogo intenso e muito fabuloso. É um tom que busca o equilíbrio entre o tradicional e a modernidade.