7 tendências para unhas redondas: Nail Arts criativas e deslumbrantes

Se você é apaixonada pelo universo da beleza, certamente já percebeu a ascensão das unhas redondas nos últimos meses. Esse formato mais orgânico não apenas conquistou espaço, mas também trouxe consigo uma onda de nail arts criativas e extremamente cool. Seja em unhas mais longas ou curtas, as redondas oferecem versatilidade para quem busca praticidade. Se você está em busca de inspirações para adotar esse shape, confira as opções que selecionamos.

1 - Degradê: Um toque de glamour multicolorido ou neutro

degradê/ reprodução

Como já mencionamos anteriormente, as unhas degradê estão em alta, e quando combinadas com o formato redondo, proporcionam um glamour único para as nail arts. Experimente variações multicoloridas ou tons neutros, adicionando um toque de brilho para um resultado deslumbrante.

2 - Meia-lua: criatividade em cores contrastantes

meia-lua/ reprodução

A meia-lua se encaixa perfeitamente nas unhas redondas, acompanhando harmoniosamente o mesmo formato. Para as entusiastas criativas, uma opção interessante é mesclar cores contrastantes, proporcionando um efeito autêntico e moderno.

3 - Francesinha com um toque diferente: inovação clássica nas unhas redondas

francesinha with a twist/ reprodução

Que tal elevar o status das francesinhas, que já são incríveis nas unhas redondas, adicionando uma segunda linha no meio? Essa é uma maneira fácil de inovar e conferir um toque especial ao clássico das nail arts.

4 - Unhas holográficas: brilho e cores do arco-íris

Holográfica/ reprodução

As unhas holográficas são verdadeiras protagonistas, atraindo olhares com sua beleza e praticidade na aplicação. Com o esmalte certo, o resultado é brilhante, assemelhando-se a um arco-íris. Simplesmente amamos essa tendência!

5 - Peach fuzz: a cor do ano na ponta dos dedos

peach fuzz/ reprodução

Aproveite para aderir à cor do ano, conforme definido pela Pantone, e aplique um esmalte no tom Peach Fuzz. Essa tonalidade estará presente em moda, beleza e design ao longo de 2024, garantindo um toque contemporâneo às suas unhas.

6 - Pontinhos Coloridos: toque delicado

pontos coloridos/ reprodução

Para um toque descontraído, experimente pequenos pontinhos coloridos em toda a unha. Eles podem ser criados com o próprio esmalte, pedrinhas ou adesivos de unhas, resultando em um visual incrível e delicado.

7 - Filha Única: elegância tradicional para as festas de fim de ano

Filha única/ reprodução

Por último, a clássica filha única também encontra sua perfeição nas unhas redondas. Esta opção é ideal para festas de fim de ano, destacando-se especialmente com a mistura do vermelho e do glitter dourado, proporcionando um visual festivo e elegante.

Fonte: Steal The Look