3 máscaras caseiras de abacate que ajudam a reparar o cabelo naturalmente

Graças ao seu alto teor de ácidos graxos e vitaminas, o abacate não só é ideal para adicionar à nossa dieta, mas também à nossa rotina para reparar o cabelo maltratado e mantê-lo saudável.

Uma maneira bastante fácil e acessível de aproveitar todos os benefícios desta deliciosa fruta para a beleza dos nossos cabelos é prepará-la em máscaras caseiras com outros ingredientes.

No entanto, se você não souber como fazer isso, reunimos algumas preparações à base de abacate para conseguir ter um cabelo brilhante e hidratado, segundo especialistas da revista ‘Byrdie’.

Máscaras de abacate para reparar o cabelo

No entanto, antes de começar, a cosmetóloga licenciada Kari Williams explicou à revista uma série de diretrizes que devem ser seguidas antes de decidir aplicar um tratamento natural nos cabelos.

“Se o cabelo ou o couro cabeludo tiverem muito acúmulo de produto ou sujeira, comece o processo lavando-o com um shampoo clarificante”, aconselhou na entrevista ao meio.

“Se não, use água morna para enxaguar o cabelo para que a cutícula se expanda. Isso permite uma melhor absorção dos nutrientes na mecha de cabelo”, acrescentou a tricologista certificada.

Apresentamos agora três receitas de máscaras capilares com abacate que são fáceis de preparar e aplicar para ter o cabelo dos seus sonhos.

Máscara com abacate para hidratar

Dominick Pucciarello, cabeleireiro de famosas como Adriana Lima, aconselha as mulheres com cabelo seco a aplicar uma máscara condicionadora de abacate com óleo de coco e gema de ovo.

Para prepará-la, deve-se começar batendo uma gema até espumar; em seguida, adicione uma colher de sopa de óleo orgânico e o purê de um abacate maduro. Misture até que tudo esteja combinado.

Em seguida, aplique a máscara no cabelo ainda úmido, da raiz até as pontas, cubra com uma touca de plástico e deixe a preparação descansar por cerca de 10 a 20 minutos.

Ao passar esse tempo, lave e condicione como sempre usando água fria ou morna. Assim que estiver seco, seu cabelo deve estar mais hidratado graças à combinação de abacate e gema.

Máscara de abacate para o crescimento do cabelo

Caso esteja procurando uma máscara para promover o crescimento capilar de forma natural, o especialista recomenda misturar um abacate bem maduro e uma colher de sopa de óleo de alecrim.

A dupla é ideal para este propósito porque o abacate é rico em vitamina B; enquanto o óleo mencionado é bem conhecido por suas capacidades de estimular o crescimento do folículo piloso.

Depois de misturar esses ingredientes, adicione uma colher de sopa de óleo de coco e uma gema de ovo batida para dar um efeito reparador extra. Depois de bater bem, aplique nos cabelos úmidos ou secos.

Assim como no caso anterior, cubra a cabeça com uma touca de plástico e deixe agir por 20 minutos. Após esse período, condicione como de costume, utilizando água fria ou morna.

Máscara de abacate para dar brilho

Agora, se você não quer aplicar abacate cru no cabelo, há outra opção igualmente boa: usar óleo de abacate. De acordo com Williams, há várias razões pelas quais esse óleo é benéfico.

"A estrutura molecular do óleo de abacate permite que ele penetre no fio de cabelo e o hidrate. O óleo de abacate é rico em ácidos graxos que nutrem a fibra capilar de dentro para fora. Este óleo fortalece o cabelo, favorece seu crescimento e proporciona brilho", disse.

Se quiser usar para um cabelo brilhante, basta combinar uma colher de sopa de óleo de abacate com uma de óleo de coco. Adicione uma gema de ovo batida para fortalecer ainda mais o cabelo.

Aplicar da raiz às pontas nos cabelos secos. Novamente, cubra com uma touca de plástico e deixe agir por 10 a 20 minutos. Por fim, lave e condicione com água fria ou morna.