3 formas de usar a calça com estampa de leopardo de forma elegante: é o look favorito dos especialistas em 2024

Com uma camisa branca

As mulheres mais minimalistas, mas que se atrevem a usar estampa animal, podem combinar suas calças de leopardo favoritas com uma clássica camisa branca que todas nós temos no armário.

O resultado irá te mostrar que menos é sempre mais. Caso queira algo mais relaxado, você pode substituir a camisa ou blusa por um top curto ou uma simples camiseta com uma estampa.