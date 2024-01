3 cortes de cabelo bob cacheado para que seus cachos fiquem fabulosos e são tendência na primavera-verão 2024

Quem disse que ondas eram incompatíveis com cabelos curtos? Isso é demonstrado por esses cortes bob cacheados para cabelos fabulosos e modernos em 2024.

Somos a união do melhor dos dois mundos, proporcionando elegância, frescor e realçando os traços de qualquer mulher, independentemente do tipo de rosto ou idade que ela tenha.

Cortes de cabelo bob cacheado para primavera-verão 2024

Bob desfiado

Este corte é caracterizado por ser muito francês, curto e feminino, mas com pontas desfiadas no final, o que dará movimento aos seus cachos. Quanto ao penteado, você pode deixar natural ou enfeitar com um lenço ou tiara. Além disso, esses estilos são fáceis de manter e ajudarão você a exibir seus cachos e ondas da melhor forma.

Tem se popularizado na altura da nuca e com uma franja de acordo com os traços faciais. Se você busca atrair a atenção para o seu rosto e olhar, então é melhor reta, mas se você busca harmonizar bochechas grandes, é melhor uma franja aberta no estilo cortina.

Mini bob cacheado

Entre os cortes bob cacheados para a primavera-verão de 2024, também temos o estilo mini, perfeito para exibir seu cabelo cacheado com estilo e elegância, e se você adicionar algumas camadas, ficará ainda melhor. Vai te deixar linda e rejuvenescida, acrescentando apenas alguns centímetros a mais do que o clássico pixie. Ao contrário deste, também é mais arredondado e retrô.

Long bob assimétrico

Por último, se quiser um estilo mais longo, pode optar por um long bob assimétrico, o que significa que ele chega abaixo dos ombros. A melhor forma de usá-lo é mais curto atrás e mais longo na frente, perfeito para exibir seus cachos.

É uma maneira de mudar radicalmente sua aparência, adquirindo uma imagem muito mais fresca e rejuvenescida.