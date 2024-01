10 ideias de unhas que rejuvenescem as mãos e são ideais para mulheres de 40 a 50 anos

As tendências de unhas para 2024 já estão aqui e são extremamente rejuvenescedoras e atraentes. Então, selecionamos os 10 estilos mais joviais e elegantes para que você decida qual escolher:

Unhas de corações

O estilo mais romântico para arrasar com unhas tão elegantes quanto inovadoras. Não é surpresa ver como os desenhos de unhas com corações estão dominando todo o cenário de beleza.

Unhas em tons pastel

As tonalidades pastel são as mais acolhidas pelas especialistas do setor durante o período de verão, por isso, se pretende encontrar um estilo rejuvenescedor para os próximos meses, não procure mais. Esta é a escolha certa. Deixe voar a imaginação e use o esmalte deixando brilhar essa criatividade que se esconde dentro de você. Os traços abstratos sempre são um acerto.

Unhas com jóias

As unhas com joias são perfeitas para mulheres acima de 50 anos que buscam algo diferente, sem deixarem de ser discretas. Elas oferecem essa dimensão adicional que está agradando tanto as influenciadoras de beleza.

Unhas de ouro com flores

Falamos de um estilo realizado com folha de ouro e flores pintadas à mão. Os motivos florais são tão poderosos que são apreciados durante todo o ano pelos especialistas.

Unhas com brilho labial

Também conhecidas como unhas com efeito brilho de lábios, elas têm liderado a lista de tendências há meses, no entanto, em 2024, dominarão a cena como nunca antes. Trata-se de um design que consiste em exibir as mãos com um acabamento extremamente brilhante. Elegante, clássico e com um efeito rejuvenescedor que encantará a todos.

Unhas aura nails

Consiste em obter um degradê feito exatamente na zona central da unha para criar um contraste claro com o restante dela. Estamos diante de uma das tendências mais coloridas e ideais para criar aquele efeito esfumado tão favorecedor e rejuvenescedor, misturando tons.

Unhas Safari

A tendência animal print volta a fazer das suas no universo das unhas. Este 2024 iremos vê-la novamente nas mãos das que mais sabem do setor, prontas para arrasar nas ruas.

Unhas Mármore

O efeito mármore é uma tendência que temos observado há algum tempo nas mãos das especialistas no assunto, no entanto, em 2024 vestiremos uma versão que vai além da clássica. Com pão de ouro contornando a unha, um design contemporâneo que fará sucesso entre as mulheres acima de 50 anos.

Unhas francesas com emojis

O estilo tem testado, mais uma vez, a sua criatividade e não hesitaram em nos lembrar que existem várias formas de renovar a tradicional unha francesa. Os designs de unhas francesas em laranja neon adornadas com o emoji de cara feliz são detalhes que instantaneamente farão com que as nossas mãos pareçam mais jovens.

Unhas esmaltadas

Manicure com acabamento brilhante iridescente que está ao alcance de mulheres de todas as idades. São tão modernas que, sem dúvida, são perfeitas para dar um toque jovem às nossas escolhas de vestuário. Basta adicionar uma camada de esmalte em pó para obter esse resultado.