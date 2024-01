‘Tape makeup’, a tendência viral no TikTok para criar designs incríveis com sombras de olhos

Ao contrário do que você pode pensar, a maioria dos gurus de maquiagem utiliza algo mais do que pincéis de maquiagem e acessórios super sofisticados em seus kits para aperfeiçoar um look. Na verdade, uma das ferramentas mais úteis, acessíveis e fáceis de usar é fita adesiva (sim, aquela que você usou em artes e artesanato).

Graças ao TikTok, as muitas maneiras de usá-lo para aperfeiçoar seu delineador e sombras de olhos se tornaram virais, alcançando looks incríveis para todas as ocasiões.

Seja se você está procurando uma maquiagem glamorosa para algum evento importante ou se quer explorar sua criatividade com um visual de fantasia, é hora de você aprender a nova tendência ‘tape makeup’ que está fazendo sucesso no TikTok.

Viral Com este truque você obterá incríveis resultados para sua maquilagem de olhos (TikTok)

Como usar a fita adesiva para maquiar seus olhos?

Por mais estranho que pareça, tudo o que você precisa fazer é cortar dois pedaços de fita adesiva, aproximadamente do comprimento da distância da sua têmpora esquerda à direita. Você vai colar um pedaço na parte superior, bem acima das suas sobrancelhas, e o outro pedaço você vai colocar abaixo das suas pálpebras inferiores, passando pelo septo do seu nariz.

Na verdade, não há instruções exatas para aplicar a cor, pois dependerá do efeito que você deseja alcançar. Algumas usuárias do TikTok estão aplicando cores pastel para um efeito de aquarela e outras estão reproduzindo obras de arte.

Claro, existem outras formas não fantasiosas em que você pode aplicar sua maquiagem com a ajuda de fita adesiva.

Viral Com este truque você obterá incríveis resultados para sua maquiagem de olhos (TikTok)

DICA 1: Delineador de olhos + Sombra de olhos de precisão

Para conseguir um delineado perfeito, você deve colocar um pedaço de fita adesiva na diagonal no canto externo do olho. Em seguida, aplique sua sombra e delineador ao longo da linha dos cílios superiores, passando pela fita adesiva. Depois, remova a fita para revelar um delineado de olho de gato perfeito.

HACK 2: Livre-se do Fallout

A fita adesiva pode ajudar a remover excessos e corrigir pequenos erros após aplicar delineador ou sombra de olhos. Para isso, pegue um pedaço de fita adesiva de dupla face e envolva-o ao redor da parte superior, de modo que possa pressionar suavemente sobre as manchas.

Isso deve ser levado em conta: Quando aplicar a fita, não a estique (nem estique sua pele) de forma alguma; simplesmente dê toques suaves. Nunca puxe a área dos olhos ao aplicar a fita como guia.