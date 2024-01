Tratamento natural com cebola roxa para eliminar os cabelos grisalhos em casa, como preparar?

Além de ser um delicioso ingrediente de cozinha, também existe um remédio natural com cebola roxa para eliminar os cabelos grisalhos sem gastar dinheiro ou fazer muitos esforços em casa.

É importante esclarecer que antes de experimentar, você deve consultar o seu dermatologista de confiança, para evitar reações desfavoráveis de acordo com o seu tipo de pele, especialmente se você tiver alergias.

Tratamento natural com cebola roxa para eliminar os cabelos grisalhos em casa

Para realizar esta preparação caseira, você só precisará de um pedaço do vegetal e um pouco de água para preparar um suco.

Inicie o remédio natural com cebola roxa para eliminar os cabelos grisalhos, colocando-a em uma panela com uma xícara de água. Certifique-se de descascá-la bem, lavá-la e cortá-la em pedaços.

A cebola roxa ajuda a embelezar o cabelo Freepik

Em seguida, você levará ao fogo até atingir o ponto de ebulição por vários minutos. Desligue o fogo e deixe esfriar até atingir a temperatura ambiente. Após essa etapa, adicione em um liquidificador e faça o suco com a água em que ferveu.

Aplica no couro cabeludo, certificando-se de cobrir bem todas as áreas. Massageie suavemente o couro cabeludo por alguns minutos e deixe agir por pelo menos 30 minutos. Uma vez que tenha chegado a este ponto, remova enxaguando com água morna e lave o cabelo com xampu como de costume, recomenda El País.

Benefícios da cebola no cabelo

De acordo com um estudo realizado em 2002 publicado no Journal of Dermatology e citado pela Glamour, foi descoberto que a cebola no cabelo ajuda a acelerar o seu crescimento e está relacionada a uma menor queda de cabelo.

A cebola tem propriedades que retardam o envelhecimento capilar Freepik

Da mesma forma, está associado a regular o excesso de gordura, combater a caspa, melhorar a circulação sanguínea e, consequentemente, retardar o envelhecimento, dando um aspecto brilhante e saudável.