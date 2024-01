Quer saber como os seus amigos te veem? Descubra com este teste de personalidade

A percepção que nossos amigos têm de nós pode influenciar significativamente nos relacionamentos interpessoais. Para entender melhor como seus amigos te veem, um teste de personalidade como este pode ser uma ferramenta útil. Dito isso, este teste explorará uma abordagem introspectiva para identificar as qualidades e comportamentos que podem definir como seus amigos te lembram atualmente.

Se você está realmente interessado nessas informações, você deve saber que este exercício pode ajudar a resolver mais de uma pergunta. Tudo que você precisa fazer é olhar para a imagem principal da nota e responder o que chamou sua atenção primeiro: a gravata ou o peixe. Está pronto para o que está por vir?

Imagem do teste visual (Paola Hernández)

Resultados do teste de personalidade

Se a primeira coisa que você viu foi uma gravata

Isso indica que te veem por sua criatividade e a seu agudo poder de observação. Você sempre tem um amplo repertório de temas de conversa para interagir com pessoas desconhecidas e gosta de fazer novas amizades.

Sua memória é excepcional, tendo a capacidade de lembrar de detalhes com facilidade. No âmbito amoroso, você prefere relacionamentos breves mas intensos, vivendo a vida consciente da efemeridade da existência, como se cada dia fosse único e sem se preocupar muito com o amanhã.

Se a primeira coisa que você viu foi um peixe

Isso significa que te veem como uma pessoa serena, tranquila, leal, benevolente e prática. Você tem a habilidade inata de resolver conflitos com facilidade e não permite que o medo te paralise. Sua abordagem geralmente é otimista e tende a ver o copo meio cheio, mesmo em situações difíceis.

Praticas o tratamento aos outros da mesma maneira que gostarias de ser tratado, sem guardar rancor e perdoando facilmente. Além disso, prefere não julgar antecipadamente e tem a inclinação de te colocar no lugar dos outros.