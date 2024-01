Os 5 cortes de cabelo mais usados a partir dos 60 anos em 2024: não peça mais o típico bob

Se você já está cansada de usar sempre os mesmos penteados, então apresentamos os cortes de cabelo mais populares deste 2024 para mulheres de 60 anos.

Há algumas opções clássicas que voltarão a ser um sucesso devido à sua versatilidade e conforto, enquanto outros estilos se reinventam de acordo com as tendências, tirando anos de você e fazendo você se sentir muito segura de si mesma.

Os cortes de cabelo mais populares para pessoas a partir dos 60 anos em 2024

Bob francês

Diga adeus ao típico bob e adote o estilo francês, muito mais feminino, jovem e charmoso. Este estilo de bob se destaca por ser muito curto, até mesmo acima do queixo, e se inspira no estilo europeu que favorece rostos alongados, pois enquadra o rosto e suaviza as características.

Pixie em camadas

É uma versão mais descontraída com camadas e um acabamento muito texturizado do que a versão tradicional de pixie. É um corte em camadas ideal para cabelos ondulados e muito fácil de manter no dia a dia, pois só requer um pouco de fixação.

Lob assimétrico

Outra opção de corte de cabelo bob são aqueles que possuem um acabamento assimétrico que estiliza o rosto. É mais alongado do que o bob tradicional e a melhor maneira de usá-lo é liso. Não vai demorar muito tempo para arrumar e você vai ficar espetacular. Além disso, o corte será muito bem destacado e as características do rosto serão afinadas.

Mullet

Se você gosta de cabelos com vida e movimento, vai adorar esse penteado cheio de camadas que vem com mechas mais irregulares do que lineares.

Trata-se de um visual que combina com todos os tipos de rosto e é bastante fresco para os dias mais quentes do verão. O volume começa na parte superior do cabelo para dar um efeito degradê em direção às pontas mais finas.

Camadas XL

Quem disse que a idade está em conflito com cabelos longos? Esses cabelos abundantes são parte dos cortes de cabelo mais usados a partir dos 60 anos neste ano de 2024.

Na verdade, estarão muito presentes para todas as idades, graças a estrelas como Jennifer Aniston, com seu estilo fresco e natural de camadas marcadas. Isso permite estilizar o rosto, dá movimento aos cabelos e faz com que pareçam mais longos do que são. O que a distingue é sua elegante queda em estilo cascata.