O segredo de Sofía Vergara para parecer 20 anos mais jovem são suas mechas ‘sunlights’: veja como são usadas

Sofía Vergara cativou a todos com sua presença no tapete vermelho Instagram: @sofiavergara (Instagram: @sofiavergara)

Sofía Vergara está em turnê promocional de sua nova série da Netflix, ‘Griselda’, onde interpretará Griselda Blanco, também conhecida como ‘A Viúva Negra’, fundadora do cartel de Medellín e precursora de Pablo Escobar. Esta produção será lançada em 25 de janeiro.

Há alguns meses, foram divulgadas as primeiras imagens que mostram a colombiana no personagem com uma incrível transformação, onde ela exibe alguns próteses no rosto, cabelo cacheado e curto, além de uma roupa dos anos setenta, completamente diferente dos looks sensuais aos quais estamos acostumados.

Como parte da turnê promocional desta série, Sofía Vergara viajou para o seu primeiro destino, Madri, Espanha, onde causou furor com um impressionante vestido preto de Alexander McQueen, que poderia ser interpretado como um ‘vestido de vingança’ após anunciar sua separação de Joe Manganiello no verão passado.

Mas isso não é tudo que se destacou, também sua nova mudança de visual, com uma tintura que a fez parecer mais jovem, mostrando através de sua conta no Instagram um close-up de seu look de beleza, consolidando seu lugar como um dos ícones mais bonitos do espetáculo, depois de receber críticas cruéis por sua aparência física.

Sofía Vergara muda de visual com tintura que rejuvenesce

Sofía Vergara não apenas apresentou sua própria versão do vestido de vingança de Lady Di, com um decote sensual em formato de coração e mangas com detalhes dourados super elegantes, mas o que se destacou foi uma postagem do seu look de beleza, onde mostrou seu rosto completamente e revelou sua nova tintura.

A cargo de Aaron Light, seu cabelo exibia ondas elegantes, que brilhavam com mechas que proporcionavam luminosidade ao seu rosto e não apenas isso, também juventude, enquanto exibia uma maquiagem impactante a cargo de Sabrina Bedrani, que deu profundidade e destaque ao seu olhar com sombras na cor marrom.

O que são as mechas "sunlights"?

O estilo que ele exibia em seu cabelo é muito semelhante às mechas "sunlights", uma tintura que é a opção ideal para a próxima temporada, pois recria o efeito de beijo de sol em seu cabelo.

Trata-se de uma técnica fácil de manter, clareando o cabelo e proporcionando um efeito loiro natural. Se você procura uma mudança sutil, as mechas ‘sunlights’ são a opção ideal, além de dar luminosidade à pele, diminuir a idade, proporcionar relevo e emoldurar o rosto, destacando seus pontos mais bonitos.

O melhor de tudo é que este visual não se concentra apenas em tons loiros, mas também em tons avermelhados, castanhos e acobreados, somando às suas vantagens a facilidade de manutenção e versatilidade, oferecendo opções diferentes dependendo do gosto de cada pessoa, especialmente para aquelas que não procuram uma mudança tão dramática.