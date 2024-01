O lado da cama em que você dorme revela traços da sua personalidade, de acordo com um estudo: o que ele revela?

Um estudo realizado pela OnePoll para a Slumber Cloud nos Estados Unidos acaba de revelar que o lado da cama em que uma pessoa dorme revela muito sobre o tipo de pessoa que ela é.

Os especialistas da empresa realizaram uma pesquisa onde perguntaram em qual lado da cama costumavam dormir e como definiriam sua personalidade a 2000 americanos durante o ano de 2021.

No trabalho de pesquisa, foi especificado o lado esquerdo ou direito da cama a partir da perspectiva de estar em pé no final da cama, olhando para a cabeceira, relatou o jornal ‘Daily Mail’.

O que o lado da cama em que dormimos revela sobre nós?

O estudo descobriu que as pessoas que dormiam do lado esquerdo da cama tendiam a ser alegres, imaginativas e ter outros traços relacionados a uma personalidade mais relaxada de forma geral.

Enquanto isso, aqueles que preferiam dormir do lado direito geralmente apresentavam uma atitude mais negativa; no entanto, também costumavam ter maiores rendimentos econômicos do que os do lado oposto.

De acordo com a psicóloga Hope Bastine, as descobertas são baseadas em pesquisas anteriores que comprovam que as pessoas que dormem do lado esquerdo tendem a ser mais animadas.

“Uma perspectiva positiva permite que os ‘canhotos’ sejam mais capazes de lidar com uma carga de trabalho pesada, o que significa que eles não se deixam levar por um dia estressante tão facilmente”, explicou à ‘Cosmopolitan’.

"Aqueles que dormem do lado esquerdo acreditam que estão mais tranquilos do que o seu parceiro durante uma crise e têm mais confiança em geral", afirmou a especialista em sono da marca de colchões Simba.

Algunas posturas al dormir provocan la aparición de arrugas | (Pexels)

Da mesma forma, o estudo relatou que aqueles que preferem o lado esquerdo da cama para suas horas de sono geralmente têm uma maior satisfação no trabalho do que seus colegas do lado direito.

No entanto, embora os amantes do lado direito possam ser mais pessimistas, Bastine afirma que também é mais provável que eles permaneçam centrados e estejam preparados para qualquer situação.

No âmbito político, aqueles que dormem do lado direito são mais propensos a apoiar a direita; enquanto é mais provável que aqueles que dormem do lado esquerdo apoiem a esquerda.

A pesquisa não especificou o motivo pelo qual os traços ocorrem, mas destacou que fatores como conforto ou preferências do parceiro são decisivos na hora de decidir de que lado dormir.

Por exemplo, 40% dos participantes afirmaram que escolhem o lado da cama pelo qual é mais fácil entrar e sair. Enquanto isso, 30% alegaram escolher dependendo do gosto de seu amado.

Por outro lado, em estudos anteriores, especialistas mencionaram que a escolha do local para dormir pode ser determinada pelos níveis de atividade entre os hemisférios cerebrais.