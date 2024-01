O guru mandou avisar para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

O guru e líder espiritual indiano Osho criou um oráculo capaz de refletir o momento e trazer mensagens importantes para o que estamos vivendo.

Confira as mensagens dessa semana para os signos a seguir:

Áries – Carta do Amadurecimento

Momento de acessar uma nova maturidade e sabedoria em sua vida. Leve esse momento com calma e use aquilo que aprendeu nos anos a seu favor, sabendo que para que novas consciências nasçam, outras também devem morrer.

Touro – Carta da Maturidade

Hora de sair de algumas ilusões e medos para se libertar e deixar que a maturidade seja uma nova fase em sua vida. Muita coisa irá florescer e a tranquilidade, intuição e confiança serão maiores a partir de agora se a sua parte for feita.

Gêmeos – Carta da Celebração

Momento de se desfazer de tantas travas, mágoas e morais que não o ajudam para poder celebrar mais a sua própria vida. As pessoas ao seu redor merecem atenção, assim como os pequenos detalhes que podem tornar a vida mais feliz; é momento de viver o presente.

Câncer – Carta dos Amantes

É hora de se libertar de amarras e pressões que o deixam no limite e impedem de viver o amor em sua vida com plenitude. Não olhe mais para o outro com tanto medo e rivalidade, é momento de deixar que uma prisão da sua mente seja destruída, pois ela não permite o desenvolvimento saudável das relações.