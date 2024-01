Horóscopo do amor da semana: Previsões para os signos de 15 a 19 de janeiro de 2024

Mais uma semana chegou e surpresas podem movimentar janeiro de 2023! Aqui você confere o horóscopo semanal, com previsões para todos os signos do zodíaco.

Confira tudo o que pode rolar de 15 a 19 de janeiro de 2024:

Áries

Você terá muitas tarefas de trabalho pendentes esta semana e se preocupa em estar em ordem com todas as suas coisas, basta dar um tempo para poder realizá-las.

Você faz pagamentos e se atualiza. Você recebe um convite para trabalhar em uma empresa internacional.

Áries que está em um relacionamento terá uma semana no seu melhor e tudo fica calmo, sem desconfiança ou raiva. Para quem está solteiro, será uma semana muito intensa.

Cuide de problemas de garganta e infecções pulmonares.

Touro

A terceira semana de janeiro significa para você que serão dias de estar com vontade de estar no seu melhor e fazer mudanças positivas.

Deixe a raiva e os ressentimentos de lado e você ficará mais calmo, aprenderá a se curar e a viver sua vida da melhor maneira.

No seu trabalho você terá novas entrevistas para uma posição melhor. Você terá uma mudança de sorte para melhor na quarta-feira. Cuide dos problemas lombares e renais.

Quem tem companheiro terá conflitos e falará sobre uma traição amorosa. Você compra algo que o ajudará a se sentir melhor.

Gêmeos

Semana de se sentir melhor, sua energia se renova cada vez que os anos terminam, como neste 2024, então não duvide, será um ano de grandes conquistas e sucessos no trabalho.

Você terá melhores oportunidades de fazer negócios produtivos e isso será uma grande sorte para sua economia. Algumas pessoas próximas a você têm inveja de você, então proteja-se com um escapulário.

Chance de atrair o amor. Cuide bem de seus ossos e problemas de quadril.

Câncer

Você estará na sua hora de investir e fazer seu dinheiro crescer neste ano que se inicia. Momento de prosperidade e progresso na vida, então não hesite, continue com pensamentos positivos.

Lembre-se que no amor, Câncer busca sempre um relacionamento formal, e neste 2024 o seu signo é o escolhido para ter relacionamentos verdadeiros. Tente colocar em dia seus pagamentos com cartão de crédito e dívidas anteriores.

Continue estudando e se prepare para crescer profissionalmente, lembre-se que o signo de Câncer é muito inteligente e deve manter sempre a mente ocupada. Cuide de problemas intestinais ou estomacais, procure uma alimentação mais saudável.

Leão

Semana para refletir e resolver problemas pessoais, você deve entender o que está acontecendo com você e lembrar que 2024 será um grande ano de renovação e ativação econômica, então não se preocupe mais e tente começar a aproveitar a sua boa sorte.

Você ganha dinheiro extra com a venda de algo. No trabalho haverá revisão para dar aumentos salariais e novos cargos. Você receberá um novo amor que falará sobre ser muito estável.

Não acredite tanto nas coisas que o contam, procure ser mais desconfiado e tome medidas mais firmes para que não se aproveitem de você.

Virgem

Semana de mudanças positivas em sua vida e elas serão para melhor. Mais abundância e boa sorte virão para você em questões de trabalho.

Lembre-se que quando você passar por algo muito ruim, algo muito bom virá para você: é a ‘calma depois da tempestade’. Tente poupar e comprar uma casa, este ano será uma boa altura para ter bens.

Um signo de fogo do amor está procurando por você para reivindicá-lo e fechar o círculo do amor; Tente curar esse relacionamento agora e deixe-o para trás. Para quem está solteiro, um amor verdadeiro virá e será muito formal.

Tente continuar com sua escola e fazer um curso de idiomas. Cuide melhor do seu pai. Organize os documentos.

Libra

Você terá uma semana de carregar problemas que não são seus, seu signo sempre tenta ajudar os outros, mas às vezes é melhor ficar longe dos problemas e ajudar somente quando eles pedirem.

Você recebe uma proposta para trabalhar em uma empresa internacional, avalia as oportunidades que lhe são apresentadas para melhorar financeiramente e tomar a melhor decisão.

Aproveite para fazer tudo que tem pendente. Cuide dos problemas de enxaqueca e dores nos nervos, você deve relaxar. No amor, você está pensando em deixar aquela pessoa que não te ama mais, embora tenha medo de ficar sozinho, lembre-se que algo melhor sempre virá, você só precisa tomar decisões para crescer mais pessoalmente.

Escorpião

Você ganha um dinheiro extra, tente investir na sua casa. Você está em uma semana de muito interesse em ser alguém na vida e alcançar o sucesso que tanto deseja.

Você terá um golpe de sorte na terça-feira, uma energia muito positiva chegará até você e com muita ajuda das estrelas você poderá realizar seus sonhos e objetivos.

Lembre-se que você tem que medir suas palavras quando fica com raiva porque fala sem pensar e depois se arrepende; tente não discutir hoje em dia. Tenha cuidado com a comida de rua porque você pode pegar uma infecção estomacal, tente se alimentar de maneira mais saudável.

Você realiza procedimentos de pagamento ou para estar em dia com suas dívidas, basta evitar novas dívidas.

Sagitário

Em termos de dinheiro, você recebe um aumento deve investir em você e no seu futuro. Você sonha muito e isso o leva a ter sucesso na vida.

Lembre-se que a forma como eles te veem, eles te tratam, então tente ficar mais sorridente e cuidar da aparência. Cuide de dores de garganta e infecções de ouvido.

Você terá uma semana de muitas pressões, tanto no trabalho quanto no dinheiro. Use sua engenhosidade para cumprir todos os seus compromissos e pagar suas dívidas.

No amor, tente ser mais realista e não ser tão ingênuo, não diga sim para tudo e dê mais personalidade ao seu relacionamento amoroso. Às vezes você é uma pessoa muito boa, mas isso pode ser aproveitado pelos outros, então escolha bem as pessoas ao seu redor.

Para os sagitarianos solteiros, virá um amor que se tornará algo formal e estável.

Capricórnio

Você receberá um dinheiro que não esperava para o pagamento de uma dívida, administre bem. Você planeja viajar e será um bom momento para prestar mais atenção em tudo o que acontece ao seu redor, para saber quem é a melhor pessoa para sua vida.

Você viverá uma semana de muita sorte, receberá boas notícias relacionadas ao trabalho e novos projetos. É importante que você não fale sobre seus planos até que eles sejam feitos para evitar inveja.

Lembre-se que seu signo é terra e isso faz com que você esteja sempre em constante crescimento mental. No amor é importante que você não se deixe dominar pelos problemas de relacionamento, tente chegar a um acordo, mas se não for possível é melhor dar um tempo.

Aquário

Você estará de muito bom humor para realizar todos os seus planos, boas energias o cercam, então é o momento perfeito para agir e conquistar tudo o que deseja para sua vida.

Um amigo convidará para um casamento, será uma comemoração muito especial, então aproveite ao máximo. Você está com sentimentos confusos sobre um amor do passado, não se estresse e siga em frente.

Lembre-se que você está em sua fase de crescimento sentimental e é melhor conhecer pessoas mais compatíveis. Você recebe uma avaliação de trabalho e tenta colocar tudo em ordem para que eles levem você em consideração.

Cuide de problemas de dor nas costas ou na cintura. Não procure problemas onde não existem, especialmente no trabalho.

Peixes

Momento que fazem você se sentir muito bem e outras vezes muito mal, então a melhor forma de controlar esse caráter é dar um passeio e meditar para que os pensamentos negativos saiam de sua vida.

Você viverá dias de renovação profissional, perceberá que é hora de amadurecer e buscar um emprego melhor, que o faça se sentir valorizado e que lhe dê mais benefícios econômicos.

Nesta quinta você recebe o convite de um novo amor, será uma data muito especial, aproveite ao máximo. Para quem já está namorando, o casal pode dar um passo importante. Chance de seguir em frente.