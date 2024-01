Feng Shui: o que nunca deve acontecer na sua carteira se não quiser atrair a pobreza para a sua vida

O Feng Shui é uma das técnicas mais utilizadas na decoração e na organização dos nossos espaços para que a energia flua.

Esta filosofia chinesa de mais de 3.500 anos, busca o equilíbrio da energia da pessoa, através da distribuição e orientação dos espaços onde se desenvolvem suas atividades cotidianas.

Pode ser usado para acumular energia positiva, favorecer a saúde, os bons relacionamentos familiares, atrair dinheiro, inspiração e bem-estar em casa e em todas as coisas que usamos diariamente.

Dos nossos objetos pessoais, um dos mais importantes é a nossa carteira, porque nela guardamos o dinheiro que significa prosperidade e abundância em nossas vidas.

Assim como a bagunça, as coisas quebradas em sua casa atraem energias negativas, o mesmo acontece com nossa bolsa ou carteira.

No caso do Feng Shui, é recomendado escolher as cores vermelho, azul, verde ou branco e, ao mesmo tempo, respeitar certas diretrizes para multiplicar o dinheiro que entra em nossas vidas. No caso da carteira, é exatamente a mesma coisa, há certos cuidados que não podemos perder de vista.

Nunca ter a carteira vazia

Se em sua casa não pode haver espelhos quebrados, móveis danificados e até mesmo roupas velhas, a carteira deve ser um templo sagrado que deve estar em perfeitas condições para atrair dinheiro, fortuna e prosperidade.

No Feng Shui, é advertido que ter uma carteira em mau estado é uma péssima ideia se buscamos atrair riqueza.

Considera-se que objetos velhos e quebrados estagnam a energia e impedem que a abundância e a boa sorte cheguem em nossas vidas.

Se você quiser acumular energia positiva em sua carteira, atrair dinheiro, inspiração e prosperidade, sempre verifique se ela está em bom estado e se tiver algum detalhe que esteja quebrado ou pareça muito desgastada, é hora de trocar, então chegou a hora de se dar esse bom presente.

Não se esqueça também que para atrair abundância, você deve guardar as notas de menor para maior valor, e colocar as moedas no compartimento correspondente.