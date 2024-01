Feng Shui: as 3 cores que suas carteiras devem ter para atrair dinheiro de forma rápida

Você está pensando em comprar uma nova carteira? É importante prestar muita atenção em algumas dicas de moda, pois de acordo com o Feng Shui, as cores escolhidas são tão importantes em nossas vidas que podem influenciar na abundância e riqueza mais do que se imagina. Seja para atrair dinheiro, felicidade ou afastá-los.

Feng Shui: as cores que devem ser usadas para ter uma carteira próspera e abundante

De acordo com o Feng Shui, existem algumas tonalidades para atrair dinheiro facilmente, mas para aqueles que não podem trocar de carteira, é possível adicionar um amuleto da sorte ou até mesmo a cor dos fechos pode ajudar a ser um ímã para coisas boas e estabilidade financeira.

Marrom: os tons de marrom estão muito associados ao elemento terra, o que reflete uma estabilidade forte. O tronco das árvores é firme, forte e resistente, por isso tem uma relação com uma economia duradoura e sólida. É por isso que essa cor é ideal para ser usada na carteira. Mesmo que os fechos ou botões sejam marrons, já é um fato que o dinheiro virá.

As cores da carteira para ter uma economia abundante

Azul: é a cor que está relacionada com o elemento água. Por ser algo que não fica estável, significa que o dinheiro não vai estagnar. De acordo com o Feng Shui, permitir que as coisas avancem é uma parte importante do ciclo da vida. Além disso, essa crença oriental também revela que ao usar uma carteira dessa cor, você deixa a porta aberta para o crescimento financeiro.

Verde: Assim como o marrom, o verde está altamente associado à resistência da madeira, o que será muito benéfico para a economia, pois você será exigente com os gastos e deixará de desperdiçar dinheiro em coisas desnecessárias.